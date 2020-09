LANSERER PODKAST: Erik Follestad er klar med «Hvordan har du det, mann» i regi av VG. Foto: Trond Solberg

Erik Follestad med ny podkast: – Vanskelig å snakke om å ha det kjipt

Den tidligere hockeyprofilen (31) snakker om et tema han selv ikke behersker spesielt bra, og som allerede har blitt et samtaleemne på hjemmebane.

Discovery- og VGTV-profil Erik Follestad er i disse dager aktuell med VG-podkasten «Hvordan har du det, mann?», der han rett og slett snakker med profilerte norske menn om sitt eget og deres følelsesliv. Først ut er programleder Jon Almaas (53), mens det deretter går slag i slag med blant andre komiker Morten Ramm (42), artist Kjartan Lauritzen (25), samt radioprofil Ronny Brede Aase (33).

– Jeg har snakket lenge med podkast-gjengen i VG om å lage en podkast. Men det å bare prate om tull er på vei ut, så det måtte være snakk om et tema som jeg interesserer meg for. Min første tanke da dette kom på bordet var at følelser ikke var noe jeg skulle begynne å røre rundt i. Jeg svært dårlig på å snakke om følelser selv, men så begynte vi å drodle litt rundt det – og jeg kom vel til slutt fram til at jeg nok har behov for å lære litt om dette, sier han til VG.

Han forklarer:

– Jeg kan bare se for meg da jeg var ung og ikke skjønte noen ting. Hadde jeg hørt noen jeg så opp til prate om følelser kunne ting vært litt lettere for meg og. Hvis du spør familien min og vennene mine, så sier de at jeg ikke snakker om følelser. Det vrir seg inni meg på en måte, og jeg vil ikke bry andre med mine problemer. Men man trener for å holde seg sunn og frisk, og det samme må man gjøre med hodet.

– Hva synes du er vanskelig å prate om?

– Det er mye. Hvordan man har det, jeg er ganske ekstrem på det området. Jeg tenker litt annerledes enn mange av dem jeg kjenner. Jeg synes det er vanskelig å snakke om å ha det kjipt. Jeg er ganske flat, men jeg går og kjenner på ting jeg også. Jeg synes ting er vanskelig innimellom, men det snakker jeg aldri med folk om. Jeg måtte gå noen runder med meg selv før jeg sa ja til å gjøre dette.

I november i fjor bekreftet Follestad overfor VG at han har blitt kjæreste Ingvild Schistad. Han mener han har mye å gå på – også når det kommer til å åpne seg opp for kjæresten.

– Jeg er sånn at jeg ikke snakker om noe, så jeg er irriterende for kjæresten min av og til. Hun prøver hele tiden. Jeg har blitt flinkere, men har fortsatt mye å gå på. Og jeg vet jo at om vi skal få det best mulig, så står mye på meg. Men jeg har vært vant til å rulle på, og så har det liksom ordnet seg alltid. Det blir ofte «Er det noe? Nei, det er ingenting». Det er ikke alltid sånn at det ikke er noen problemer mellom oss, men det er ting jeg går og kverner på oppe i hodet mitt som man egentlig burde pratet om.

– Prøvde dere å holde forholdet skjult på noe vis?

– Nei, men jeg hadde ikke noe behov for å fronte det. Vi la ut noen bilder sammen på Instagram, men følte jeg ikke trengte bekrefte det for noen. Vi er sammen liksom, det holder. Noen skulle absolutt lage en sak på bruddet med eksen min, men jeg sa at jeg ikke hadde noen kommentar. Så ringte de til eksen og fikk en bekreftelse. Det var en dårlig journalistisk vurdering synes jeg. Og da gidder jeg heller ikke prate med dem når de ringer for å få bekreftet at jeg har fått meg ny kjæreste. De som vet, vet det uansett, forteller VGTV-profilen, som ikke legger skjul på at han ikke er så romantisk av seg.

– Jeg har en helt annen måte å vise at jeg bryr meg enn mange jenter har. Jeg gjør ting, fikser og ordner ting – det er måten jeg viser at jeg bryr meg på. Jeg er ikke så verbal og ikke klisjé-romantisk.

– Så hva er det mest romantiske du har gjort?

– Jeg bestilte overraskelsestur til Amsterdam, sånt kan jeg gjøre. «Pakk det og det og vær klar i morgen klokken 6». Blomster har jeg kommet hjem med to ganger.

Follestad vil senere i podkasten få besøk av blant andre «Farmen»-programleder Mads Hansen (36), samt kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (44). Selv føler 31-åringen at han er kommet til et bra sted i livet.

– Med jobben min i VG og Discovery har jeg for første gang i livet tenkt at «Nå er jeg fornøyd, nå er det bra». Jeg har aldri vært fornøyd på denne måten tidligere. Og så går det sikkert et lite kvarter før jeg vil gjøre noe mer. Jeg er ganske rastløs av meg, sier han med et smil.

– Hvor privat er du, egentlig?

– I starten var jeg nok litt avhengig av å åpne meg litt opp for å slå meg opp og fram, men nå føler jeg ikke at jeg har behov for det. Det høres kanskje litt rart ut siden jeg lager denne podkasten, men jeg har ikke noe behov for en hjemme hos-reportasje for å holde meg relevant. Mange skrur på en bryter og spiller et skuespill, men det gidder jeg ikke. Jeg har åpnet meg litt, men er fortsatt ganske privat, forklarer Erik Follestad, som mener han er en varmere fyr enn hva folk flest får inntrykk av.

– Jeg er snillere enn folk tror. Men jeg er nok ganske kompleks på flere ender av skalaen. Jeg tenker masse hele tida, men er samtidig flink til å skyve ting unna. Jeg kan virke kranglete og sint, og det kan jeg selvsagt være også. Jeg blir fort irritert, og sint blir jeg hvis jeg trenger det. Men jeg har andre sider også. Det er ikke så gøy når folk fyrer av på byen fordi de vet at du er ofte er sint. Men det er ingen vits i å havne i slåsskamp for sånt, medgir han overfor VG.

