Skandalerapperen Tekashi 6ix9ine dømt til to års fengsel

Den 23 år gamle artisten risikerte fra 47 år til livstid, men tok plass i vitneboksen og slapp med skrekken.

Den skandaleforfulgte rapperen Tekashi 6ix9ine (23) ble i november i fjor pågrepet mistenkt for en lang rekke lovbrudd og samarbeid med det kriminelle nettverket «Nine Trey Bloods».

Onsdag ble artisten, som egentlig heter Daniel Hernandez, dømt til to års fengsel for utpressing, våpenkriminalitet og salg av narkotika. Det skriver flere amerikanske medier, deriblant CNN.

23-åringen var også mistenkt for blant annet planlegging av drap. I utgangspunktet risikerte han en fengselsstraff på mellom 47 år og livstid, men etter å ha samarbeidet med påtalemyndighetene ved å si ja til å vitne foran en jury slapp han tiltale på flere av punktene.

Daniel Hernandez, som er fra Brooklyn i New York, slo igjennom i 2017 og er kjent for låter som «Gummo» og «Keke». I 2018 ble han dømt til betinget fengsel og samfunnstjeneste for å ha utnyttet en mindreårig jente seksuelt.

Tekashi 6ix9ine har allerede sittet inne i 13 måneder, og slipper derfor ut av fengsel mot slutten av 2020.

