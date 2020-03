LYKKELIG SLUTT: Asgeir Borgemoen og samboeren Heidi Ottesen Sandmo kunne 12. januar ønske lille Ingrid velkommen til verden. Men paret måtte gjennom noen tøffe uker i løpet av svangerskapet. Foto: Privat

Asgeir Borgemoen trakk seg fra «Farmen kjendis»: – Vi var redde for at vi skulle miste barnet

Barne-TV-profilen (48) fikk en dårlig følelse da han ringte sin gravide samboer etter å ha vunnet «Torpet». I ettertid er han svært glad for at han reiste hjem.

Nå nettopp

Mandag denne uken ble det kjent at barne-TV-profil Asgeir Borgemoen vant sidekonkurransen «Torpet» og med det fikk ta seg tilbake til «Farmen kjendis»-gården. I onsdagens program valgte han imidlertid å trekke seg fra programmet.

Inne på «Torpet» fikk 48-åringen brev fra sin samboer Heidi Ottesen Sandmo (38). I brevet kom det frem at hun var gravid og at Borgemoen med det skulle bli pappa for første gang.

Så du denne? Triana Iglesias ble alvorlig skadet da hun falt av en hest under innspillingen av «Farmen kjendis».

– Oppmerksomheten min ble dratt et helt annet sted, alt ble veldig rart. En viktigere verden kom og tok tak i meg. Det eneste jeg hadde lyst til var å feire og juble sammen med Heidi, forteller «Farmen kjendis»-deltageren til VG.

På vei fra «Torpet» til «Farmen kjendis» fikk han lov til å ringe samboeren for å fortelle at han kom til å bli lenger borte enn planlagt. Det var en kort samtale, og selv om hun ikke sa det direkte, skjønte Borgemoen at noe ikke var som det skulle være.

les også Vant «Torpet» og er tilbake på «Farmen kjendis»: – Jeg var forbannet i én uke

– Og den tanken klarte jeg ikke å slippe. Jeg tenkte «her kan jeg ikke være, jeg må hjem».

TV-profilen kom til slutt hjem, og fant raskt ut at mistankene hans viste seg å stemme. Heidi opplevde nemlig komplikasjoner i svangerskapet.

VANT, MEN TRAKK SEG: Den kjente barne-tv-onkelen Asgeir Borgemoen vant «Torpet», men trakk seg like etterpå fra «Farmen kjendis». Foto: Alex Iversen, TV 2

– Vi var redde for at vi skulle miste barnet, og var inn og ut av diverse institusjoner en liten stund. Allerede dagen etter at jeg kom hjem, faktisk. Det varte imellom tre uker til én måned tror jeg, før vi til slutt var ganske trygge på at det skulle gå bra.

– Heldigvis har man det genet i seg at man kjenner på kroppen hva som er viktig og ikke her i verden. Og jeg er så glad for at jeg reiste hjem da jeg gjorde, forklarer han.

les også Isabelle Eriksen etter fengselsstraffen: – Har gjort noe dumt

Han beskriver den daværende situasjonen som «helt forferdelig».

– For du vet liksom ingenting sikkert. Det var veldig vanskelig. Og så har du ikke lyst til å opptre alarmerende eller fortelle andre om det heller, fordi det er så personlig. Det var fullt kaos i hodet mitt. Det tok en stund før jeg fortalte produksjonen om hvordan det egentlig hang sammen også. Det var rart. En veldig skremmende følelse.

les også Ny ordkrig etter Hege Bøkko-exit i «Farmen kjendis»: – Det var noe som skurret mellom oss

Heldigvis gikk alt bra med både mor og barn, og i midten av januar kunne VG fortelle at lille Ingrid hadde kommet til verden. Til VG forteller «Farmen kjendis»-deltageren nå at han er «sånn cirka verdens mest lykkelige pappa om dagen».

– Ja, det er jeg virkelig, det er så utrolig fint! Hun var klokkerent ni uker gammel på søndag. Det føles som at hun alltid har vært der, og det er bare så fint. Så fint at jeg liksom ikke klarer la være og stoppe opp og se på henne hver gang jeg går forbi sengen hennes, erkjenner den nybakte pappaen til VG.

I onsdagens «Farmen kjendis» ble det også klart at oppfinner og NRK-profil Erik Alfred Tesaker (40) ble valgt til førstekjempe, og at han dermed må ut i den aller siste tvekampen før finaleuken tar til.

les også Anita Hegerland: – Klart man blir fortvilet

Asgeir Borgemoen er best kjent som «Asgeir – sjefen over alle sjefer» fra barne-TV-serien «Fritt Fram», som gikk på NRK fra 1999 til 2001. Han har også vært programleder for «Ekstrem oppussing» på TV3 i 2005. Våren 2011 deltok han i TVNorge-programmet «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis», der han ble nummer to.

I tillegg har han ledet bilprogrammet «Garasjen» på Viasat 4.

Publisert: 18.03.20 kl. 22:15

Les også

Fra andre aviser