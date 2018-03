STARTER UTDANNING: Amund Bjørklund, Tor Erik Hermansen, Lars Hustoft og Magnus Beite starter LIMPI - musikkutdanning på Lillehammer. Foto: Fredrik Myhre

Stargate starter opp musikkutdanning på Lillehammer

Publisert: 02.03.18 09:34 Oppdatert: 02.03.18 09:44

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-03-02T08:34:06Z

Stargate-produsent Tor Erik Hermansen går sammen med fire andre med ambisjon om å samle internasjonale og nasjonale musikktalenter i ny utdanning.

Allerede til høsten starter musikkskolen Lillehammer Institute of Music Production & Industries (LIMPI) opp med 48 studieplasser. Fredag åpnet skolen for søknader.

Bak musikkskolen står Stargate -produsent Tor Erik Hermansen, artist Espen Lind, manager Lars Hustoft, komponist Magnus Beite og musikkprodusent Amund Bjørklund.

Hermansen er den ene halvdelen av Stargate som kan skilte med fire Billboard-topplasseringer, Grammy-pris og to Spellemannpriser. Duoen har samarbeidet flere internasjonale stjerner som Beyoncé, Rihanna og Wiz Khalifa.

Hustoft, som blant annet er manager for Gabrielle, forteller til VG at de ønsket å starte utdanningen for å dele kunnskapen de har opparbeidet seg, samt å løfte artistene som blomstrer opp i Norge om dagen.

– For oss gamle, gretne gubbene som har kokt sammen ideen, så er det så utrolig mye vi skulle visst da vi var 20 år, som vi vet nå, sier han.

Dyr utdanning

Musikkstudiet er ettårig og har en studentavgift på hele 190.000 kroner. Årsaken til høy pris er fordi det vil komme internasjonale gjester gjennom skoleåret. En av dem er Emily Warren, som har skrevet låter for The Chainsmokers, Dua Lipa og Shawn Mendes, forteller Hustoft.

Han kan ikke fortelle hvor mye det har kostet så langt å starte opp utdanningen, men sier det dreier seg om «mye penger».

– Ingen tjener penger på dette, annet enn å få betalt for jobben man gjør.

Studieplanen vil være praktisk anlagt og ta for seg låtskriving, produsering i tillegg til jus og økonomi.

– Vi vil gi en «flying start» og være realistiske med tanke på hvordan det er å jobbe i musikkbransjen, hvor pengene kommer fra, avtaler og rettigheter. Vi skal ikke skape talentene, men videreutvikle dem, sier Hustoft.

– Vi skal dra ut fra gutte- og jenterommene dem som er genuin interessert i musikk og ikke ser for seg noe annet å drive med i livet.

Samarbeid med Høyskolen

Skolen er samarbeider med Høyskolen i Innlandet, studiested Lillehammer, som blant annet har studieretningen film, TV og spill. Hustoft forteller at de håper å kunne samarbeide med studentene der.

– Det finnes mye fantastisk talent på Lillehammer som vi håper å kunne bidra til og utnytte. Vi får se i hvilken grad og på hvilken måte, men det er mange muligheter, sier han.

– Det er gøy at det er på Lillehammer. All respekt for Oslo, men det er gøy med et annet miljø.

Prorektor for samfunnskontakt i Høyskolen i Innlandet, Jens Uwe Korten, forteller at LIMPI er hjertelig velkommen i Lillehammer.

– Jeg synes det er en kjærkommen tilvekst til miljøet i Oppland. Det er en institusjon som satser på å utdanne innenfor nisjen, sier han.

– Det blir flere studenter og flere som er opptatt av kulturelle uttrykk, og det passer godt sammen med det vi holder på med i Lillehammer ellers.