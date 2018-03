EGG BLE TIL KYLLING: Solveig Barstad trodde knapt sine egne øyne da da det kom en kylling ut av egget som var kjøpt på Rema1000. Foto: Thomas Andreassen

Solveig Barstad ble hønemor av egg fra butikken

Publisert: 13.03.18 07:40 Oppdatert: 13.03.18 08:59

TV 2-programleder Solveig Barstad trodde aldri at egg-sperimentet skulle fungere, men tok helt feil. - Det er en veldig sosial kylling, sier hun.

TV 2 -programleder Solveig Barstad (51) har etter hvert opparbeidet seg massevis av erfaring etter å ha ledet både «TV 2 Hjelper deg» og etter hvert også «Matkontrollen». Og denne uka fikk hun seg en overraskelse som ikke akkurat er av den hverdagslige sorten.

– Vi har jo hørt rykter om at økologiske egg kan være befruktet, og ville sjekke om det var mulig å få en kylling ut av egg vi kjøpte på butikken, sier Barstad til VG.

Og ved hjelp av en rugemaskin gikk derfor redaksjonen igang med prosjektet med eggene, som var kjøpt på Rema1000. Prosessen skulle ta 21 dager, og reporter Marte Pettersen fikk oppgaven med å snu eggene to ganger om dagen.

Etter ti dager viste en form for ultralyd at det kunne være liv i to av dem.

-Det hørtes veldig rart ut at det skulle gå an å klekke en kylling ut av et vanlig butikkegg. Så jeg var ikke veldig optimistisk. På termindagen - fredag - lå egget helt stille, så jeg trodde ikke det var noe liv der, forteller hun.

Men så skjedde det noe. Rugingen ble nemlig livestreamet på TV 2s egne nettsider, og lørdag morgen satt Solveig Barstad selv hjemme og fulgte med da ett av eggene begynte å vibrere. Dermed hastet hun av gårde til kontoret for å få med seg den noe spesielle fødselen.

– Jeg beinet gjennom lokalet her, og spurtet inn til egget. Og da kom sannelig kyllingen poppende ut. Det var kjempegøy! Det er rett og slett ingen som har tid til å jobbe nå, alle driver heller og passer på denne lille kyllingen. Og den er jo veldig søt da.

Og at mange i Mastiff ikke er helt i jobbmodus etter fødselen, har hun nok helt rett i. Mandag gikk nemlig bilder av ansatte og det lille kyllingvidunderet som en farsott på sosiale medier. Og programlederen er full av lovord om den nyfødte «babyen».

– Det er en veldig sosial kylling. Den er ekstremt selskapssyk og begynner å pipe når man forlater den. Den var litt sliten rett etter at den ble klekket, men nå er den veldig ivrig. Kyllingen har sjarmert oss alle, innrømmer hun.

51-åringen er imidlertid fullstendig klar over at det lille sjarmtrollet ikke kan bli værende på et kontor - der den nå lever i en liten kasse.

– Det blir nok litt rart å gi den bort igjen, men vi kan ikke ha den her - det går ikke. Så i løpet av uka blir den levert til en besøksgård eller noe. Den er blitt vant til mye folk, men trenger nok å få noen søsken.

– Du kjenner kanskje litt på morsfølelsen igjen nå, Solveig?

– Ha ha. Nei, det gjør jeg ikke. Jeg føler ikke at det er babyen min, selv om vi føler omsorg for den. Vi smelter av hvor søt den er, sier hun til VG.

Kommunikasjondirektør i Rema 1000, Mette Fossum, er overrasket over at Solveig Barstad & co fikk en kylling ut av et egg kjøpt i en av deres butikker.

– Eggene gjennomlyses og kvalitetssikres før de ender nedkjølt i en butikk. Så når noen benytter rugekasse og får til å klekke en kylling er ikke dette annet enn et lite mirakel, sier Fossum til VG.

Både «Matkontrollen» og «TV 2 Hjelper deg» produseres av produksjonsselskapet Mastiff, og kyllingfødselen vil bli vist på TV 2 torsdag 22. mars.