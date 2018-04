NYOPERERT: Arnold Schwarzenegger skulle bare bytte en stent til hjertet, men komplikasjoner gjorde at legene måtte utføre åpen hjertekirurgi på superstjernen. Foto: Mattis Sandblad

Arnold Schwarzenegger takker fansen etter dramatisk hjerteoperasjon

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 03.04.18 08:27 Oppdatert: 03.04.18 09:57

Filmstjernen er sjeleglad for at han i det hele tatt våknet opp etter komplikasjonene på operasjonsbordet.

Før helgen ble det kjent at filmstjerne og eks-guvernør Arnold Schwarzenegger (70) måtte gjennom en akutt hjerteoperasjon. I utgangspunktet ble Schwarzenegger lagt inn på Cedars-Sinai-sykehuset for et mindre inngrep, men etter at det oppsto komplikasjoner, besluttet legene å gjøre åpen hjertekirurgi isteden.

Tross komplikasjonene skal 70-åringens tilstand ha vært stabil etter den flere timer lange operasjonen. Og nylig tok Schwarzenegger til sosiale medier for å fortelle om opplevelsen.

– Det er sant: Jeg er tilbake! Jeg sovnet med forventningen om å våkne opp med et lite snitt, men jeg våknet opp med et stort. Men gjett hva? Jeg våknet opp, og det er det grunn til å være takknemlig for, skriver han på sin egen Twitter og Instagram.

Skuespilleren benytter også sjansen til å rette en takk til flere.

– Takk til legene og til sykehuspersonalet. Jeg er også veldig takknemlig for alle fine lykkeønskninger fra alle dere der ute, skriver han.

Dette er imidlertid ikke første gang at Schwarzenegger har ligget på operasjonsbordet i forbindelse med hjertet. I 1997 fikk han nemlig byttet en aortaklaff. Den gang skal det ikke ha vært prekært å få utført inngrepet, men Arnold skal ha villet få det gjort mens han var ung og sprek.

Ifølge hans talsmann Daniel Ketchell Ketchell var inngrepet for nesten 20 år siden aldri ment å være en permanent løsning. Derfor er dagens operasjon relatert til samme sak, skrev han nylig på Twitter.

Men Arnold Schwarzenegger lar seg ikke stoppe av den siste og alvorlige operasjonen. I løpet av de neste to årene gjør han nemlig comeback i to nye «Terminator»-filmer .

