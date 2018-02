BLITT MAMMA: Kylie Jenner fikk en datter 1. februar. Foto: Rich Fury / TT / NTB Scanpix

Kylie Jenner (20) har født jente

Publisert: 04.02.18 21:40

Superstjernen bekrefter på Instagram at hun har blitt mamma.

Etter spekulasjoner i månedsvis snakker endelig Kylie Jenner ut. I et Instagram-innlegg søndag bekrefter hun at hun har vært gravid, og at hun fødte ei liten jente 1. februar.

– Å være gravid har vært den vakreste, sterkeste og mest skjellsettende opplevelsen jeg har hatt i hele mitt liv, og jeg kommer faktisk til å savne det, skriver hun på Instagram.

Hun takker familie og venner for å ha støttet henne og ha hjulpet henne med å holde graviditeten privat.

– Min vakre og sunne jente ankom 1. februar og jeg klarte ikke å vente med å dele denne velsignelsen. Jeg har aldri følt kjærlighet og lykke som dette før, jeg kunne sprukket! Takk for forståelse, avslutter hun.

Kylie har også lagt ut en 12 minutter lang video på YouTube som er dedisert til datteren. Her viser hun fram seg selv med babymage, og venninnenes hilsninger.

Venninnene forteller at Kylie alltid har ønsket å bli mamma.

I slutten av får man høre opptak fra fødselen, samt et glimt av babyen etter den er født.

Kylie skriver også i innlegget at hun valgte å holde graviditeten skjult fordi hun ville forberede seg på mammarollen på en positiv og stressfri måte som mulig.

I september begynte ryktene å svirre for fullt om at reality-stjernen var gravid sammen med kjæresten Travis Scott. Flere anonyme kilder ble sitert av internasjonale medier på at den yngste i Kardashian/Jenner-klanen ventet barn.

Caitlyn Jenner bekreftet via sin talsperson i samme periode at hun skulle bli bestemor.

Kylies storesøster Kim Kardashian West fikk sitt tredje barn 16. januar . Hun og ektemannen Kanye West fikk sitt barn via surrogatmor.

Datteren Chicago West blir også vist i videoen Kylie la ut på sin YouTube-kanal.

Også søsteren Khloe Kardashian skal bli mamma.

Det er usikkert når Khloe venter sitt barn, men det er antatt at det også kommer tidlig dette året. Det blir med andre ord en skikkelig baby-boom i Kardashian/Jenner-leiren.