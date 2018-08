HELE GJENGEN: Bakre rad f. v: Frank Løke, Aune Sand, Jan Gunnar Solli og Morten Hegseth. Midterste rad: Dorthe Skappel, Amalie Snøløs, Marianne Krogness og Thea Næss. Fremste rad: Aleksander Sæterstøl, Martine Lunde, Einar Nilsson og Sophie Elise Isachsen. Foto: Tore Kristiansen/VG

Syv av tolv «Skal vi danse»-deltagere er TV 2-profiler

– De fremmer sine egne for å styrke sin egen programprofil, sier Tor Martin Bøe.

Publisert: 22.08.18 16:34

En ny sesong av «Skal vi danse» ruller over skjermen fra 1. september. De tolv deltagerne har ulike bakgrunner fra underholdningsbransjen i Norge. Syv av dem har imidlertid vært tilknyttet TV 2 på et tidligere tidspunkt.

Flere fra «Farmen kjendis»

Aune Sand og Frank Løke var med på fjorårets «Farmen kjendis». Amalie Snøløs var med på den vanlige utgaven av «Farmen». Martine Lunde er aktuell i den kommende sesongen av «Farmen kjendis». Sophie Elise Isachsen har sin egen TV-serie på TV 2 Sumo og Dorthe Skappel er programleder for «God Kveld Norge» og fast ansatt i TV 2. Einar Nilsson er maler og tapetserer i TV 2-programmet «Tid for hjem».

– Utvanning av kjendisbegrepet

TV-sjef i kommunikasjonsbyrået Carat, Morten Wiberg, sier til VG at han mistenker at det har blitt vanskeligere for TV 2 å få med deltagere til «Skal vi danse».

– Det kan være at det er lettere for TV 2 å få ja fra profiler de allerede har et forhold til, sier han.

Han mener det er mangel på de største kjendisene.

– Det begynner å mangle på de største profilene, men det er folk som har et ansikt fra TV-skjermen, sier han.

Anmelder for VG, Tor Martin Bøe, mener TV 2 bevisst har valgt egne profiler for å styrke sin egen profil.

– Det er veldig god merkevarebygging av TV 2, men det er en helt ekstrem utvanning av kjendisbegrepet, sier han.

Han mener kanaler velger cast for å støtte opp om programmer som kommer før og etter, for eksempel «Farmen».

– Alle TV 2s reality-programmer opplever jeg som at du er kjendis fordi du har vært på TV 2. Noe som er rart i dag, når ingen lenger ser på TV 2, sier han.

Han mener NRK gjør noe av den samme profilbyggingen med «Stjernekamp».

– Også «Stjernekamp» har det samme problemet, og trekker inn folk som kanskje ikke burde vært på TV. Men Norge er lite, så det er begrenset hvor mange kjendiser vi har å ta av, sier Bøe.

Ingen etiske regler

Kampanje-redaktør Knut Kristian Hauger skriver i en mail til VG at det ikke finnes noen etiske kjøreregler for casting i programmer som «Skal vi danse».

– TV 2 og andre må likevel passe seg for at TV-seerne ikke skal gå lei av å se de samme kjendisene dukke opp i «Farmen», «Skal vi danse» og deretter i sofaen på «Senkveld». Når TV 2 henter flere deltagere fra «Farmen» og «Farmen kjendis», så er det trolig både fordi at dette er to av Norges aller mest populære TV-programmer og at dette er kjendiser som har bevist at de kan gi av seg selv, skriver han.

Han mener imidlertid at det kan være en god strategi å bruke egne profiler i flere programmer, og nevner Lothepus som eksempel.

Programdirektør Jarle Nakken på sin side, mener at TV 2 har truffet veldig bra på «Skal vi danse»-casten i år.

– Når vi caster til «Skal vi danse», ser vi etter deltagere med god spredning både i type og alder. Vi anser nok ikke syv av årets deltagere som TV2-profiler, selv om flere har deltatt i TV2-programmer tidligere. Grunnen til at vi velger de kjendisene vi gjør, er at vi opplever at dette er personer som publikum bryr seg om og fascineres av. Det er rift i tv-bransjen om de beste navnene, og vi er glade og stolte over at årets 12 kjendiser har takket ja til å være med, sier Nakken til VG.