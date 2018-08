ILTER: Legenden David Crosby er ikke kjent for å holde noe tilbake i sine karakteristikker av kolleger. Denne uka er han i Norge for konserter både i Bergen og Oslo Foto: Warner Music

David Crosby om Kanye West: – En idiot

Den Norgesaktuelle musikklegenden David Crosby (76) bruker Twitter litt som den amerikanske presidenten; til å kjefte på ting og folk han ikke liker. Der stopper imidlertid alle likheter.

– Han er en absolutt pinlighet og jeg ber så mye om unnskyldning for ham. Han er klodens absolutt dummeste statsleder, ingen tvil om saken, sier Crosby til VG.

– Det ser ikke lovende ut, dessverre. Om dere hadde hatt bedre vær der borte, hadde jeg kommet. Jeg kjørte langs norskekysten en kveld for noen år siden, så jeg vet at dere har verdens flotteste somre. Vanvittig vakkert. Jeg er sjalu på somrene deres, men jeg hadde ikke taklet vintrene.

Ikke på talefot

David Crosby - som spiller i Bergen torsdag og i Oslo lørdag - er en musikklegende av det gylne slaget.

Han var et av de originale medlemmene i The Byrds - USAs fremste utfordrere til The Beatles på 1960-tallet. På slutten av tiåret ble han «C»’en i CSN - Crosby, Stills & Nash-trioen som var rockens første «supergruppe».

Så supre var trioen, at de av og til var en kvartett. Nærmere bestemt CSN & Y: David Crosby, Stephen Stills, britiske Graham Nash, tidligere i The Hollies, og kanadiske Neil Young.

CSN - uten Young - spilte i Norge så sent som i oktober 2015. Når Crosby nå er på vei tilbake til Norge, kommer han uten både Stills, Nash og Young.

I 2018 snakker ingen av de tre med hverandre lenger.

– Vi liker ikke hverandre. Da vi startet var vi nesten forelsket. 40 år senere hadde vi degenerert til at vi satt på røykmaskinen og spilte våre gamle slagere. Jeg hater dem ikke. Men jeg vet at de definitivt ikke liker meg. Det har de gjort meget klart.

Heller ikke Young er Crosbys venn om dagen, etter at Crosby kalte Youngs nye kjæreste, skuespilleren Daryl Hannah, for et «rovdyr».

Ifølge Crosby er det Neil som egentlig bestemmer. Slik har det alltid vært.

– Crosby, Stills & Nash kommer ikke til å spille sammen igjen. Crosby, Stills, Nash & Young, derimot-der er det muligheter. Det er helt opp til Neil. Men jeg kan aldri tenke meg at han føler at han trenger oss.

– Jeg jobber ræva av meg

Crosby sutrer ikke av den grunn. At CSN tok slutt, frigjorde en hel del kreativitet i ham, sier han. Tre nye album på fire år er det blitt. Det er uvanlig produktivt til David Crosby å være.

– Det var liten vits i å komme med nytt materiale til CSN. De gadd ikke høre på det. Da det tok slutt, hadde jeg en del i bakhånd. Nå sitter jeg ikke lenger rundt og venter på de andre. Så jeg har jobbet så hardt jeg har kunnet de siste årene. Jeg vet jo at jeg ikke har all verdens tid igjen på planeten. Jeg er 76 år gammel og jobber ræva av meg for å få laget all den musikken jeg kan klare å få lagd.

Sønnen James Raymond, som Crosby adopterte bort i 1962, ble gjenforent med sin biologiske far i voksen alder. Nå er han pappas høyre hånd.

– Han er en stor del av magien. Å kunne skrive sammen med ham og andre nye mennesker har vært utrolig nyttig for meg.

Crosby har etablert at det er en lys og vakker dag i California, at han er i utmerket helse og at han er lykkelig - «fordi jeg jobber med en ny sang».

VG ber ham likevel om å snakke om et par ting han via Twitter har understreket at han ikke liker i det hele tatt.

Først: Hip hop og rap generelt.

– Jeg er ganske imponert over Kendrick Lamar. Og jeg synes Lin-Manuel Miranda, mannen bak musikalen «Hamilton», er en eksellent tekstforfatter. Men 90 % av det er søppel for meg. Jeg liker melodier og harmoni.

Kanye

Dernest: Crosbys gamle favorittnemesis, Kanye West , spesielt.

– Han har hatt noen røffe uker og måneder i det siste, påpeker VG, og sikter med det til at West blant annet har gitt sin støtte til Trump (han igjen!) og uttalt at «400 år med slaveri høres ut som et valg».

– Han kunne ikke vært hyggeligere, den mannen, sier Crosby med sin gutteaktig tillitvekkende stemme.

– Hæ?

– Det var en spøk! Jeg liker ham ikke, så jeg bryr meg ikke om hva som skjer med ham. Han er en posør. Han kan ikke skrive låter, han kan ikke synge eller spille. Han bare går rundt med det gedigne egoet sitt, som om han er en konge eller noe. Han er en fucking idiot.

Natt til torsdag retvitrer Trump en sak Breitbart har skrevet om West, der han sier at Trump ønsker å være «den beste presidenten for svarte amerikanere».

At den gode venninnen Joni Mitchell - Crosby produserte debutalbumet hennes i 1968 - fikk en hjerneaneurisme i mars 2015, var et enda hardere slag.

– Jeg spiste middag med henne for ikke lenge siden. Hun har fått seg en skikkelig smell. Hun er i prosessen med å lære seg å gå og snakke igjen, og gjør greie fremskritt når det gjelder snakkingen. Hun tenker godt. Men hun sliter med å gå.

– Hvor lenge orker du selv å være på veien? undrer VG.

– Selve konsertene er ekstatiske, vidunderlige, men det er veldig hardt for en 76-åring å være på turné, sier han.

– Reisingen er smerte. Men foreløpig er det verdt det, sånn alt i alt.