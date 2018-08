Frank Løke bryter «Skal vi danse»-kontrakten i boksekamp: – Jeg har fått kjeft av TV 2

Publisert: 11.08.18

RAMPELYS 2018-08-11T11:43:37Z

Den tidligere håndballspilleren har ikke engang hatt sin første runde på parketten, men har allerede fått TV 2 på nakken.

Tidligere denne uken ble årets «Skal vi danse»-deltagere lansert. Tidligere håndballstjerne Frank Løke (38) er en av de tolv som skal svinge seg i dansen, men så langt har ikke alt vært bare god stemning.

Lørdag bryter nemlig Løke kontrakten han har skrevet under på med TV 2 og produksjonsselkapet Monster. Da skal han i bokseringen med proffbokser Hadi Srour under arrangementet Løke Challenge i Hof i Vestfold, som vises på VGTV klokka 17.

VG vet at det i kontrakten deltagerne må skrive under på før «Skal vi danse» begynner, er formulert følgende under punkt 3.3:

«Dersom deltageren i løpet av kontraktsperioden ønsker å involvere seg i risikosport og andre risikofylte aktiviteter, skal det først avklares med Monster».

Etter hva VG kjenner til, er det ikke gjort i dette tilfellet.

VG vet at Frank Løke har fått refs for å stille opp på boksekamp samme uke som «Skal vi danse»-treningen begynner. TV 2 skal ha tatt et «oppgjør» med Løke onsdag denne uka, dagen etter at «Skal vi danse»-casten ble presentert. Kanalen skal ha luftet sine meninger, deriblant antydet et kontraktsbrudd.

Etterpå skal kanalen ha foreslått restriksjoner for boksekampen, blant annet at kampen skal bære preg av mer «show» enn ekte kamp. Løke selv bekrefter at TV 2 ikke helt liker at han skal bokse på lørdag.

– Ja, det stemmer at jeg fikk litt kjeft av TV 2 i et møte om denne boksekampen. TV 2 ønsker i utgangspunktet ikke at jeg skal gjennomføre den. Først og fremst med tanke på min egen helse, men også fordi det vil sette dem i en vanskelig situasjon hvis jeg må trekke meg fra «Skal vi danse» på grunn av skader, forteller han til VG.

Presseansvarlig for «Skal vi danse» i TV 2, Anne Martha Leidland, bekrefter at TV 2 ikke ønsker at han skal gå kampen på grunn av fare for skader.

– Men Frank er en voksen fyr, og ønsker selv å gå kampen. Da ønsker vi ham lykke til, håper det går bra og at han ikke skader seg. Vi håper å se en uskadet Frank på dansetrening mandag, sier hun til TV 2.

Løke på sin side mener at han ikke har brutt «Skal vi danse»-kontrakten ved å takke ja til å bokse.

– Nei. Slik jeg tolker «Skal vi danse»-kontrakten handler dette om «risikofylte» ting. At jeg skal gå en boksekamp mot en jypling på 69 kilo - det ser jeg ikke på som risiko, sier han i kjent Løke-stil.

Han gjør det helt klart at han kommer til å bokse lørdag ettermiddag, selv om det kan få konsekvenser.

– Jeg kommer til å gi alt uansett. Om jeg brekker et ribbein, om nesa knekker - eller om jeg mister tenner, så går jeg all in. Skjer det, så skjer det. Jeg tror ikke «Skal vi danse» ryker, men det er klart det finnes en risiko for det. Og da har jeg et problem med TV 2, erkjenner han.