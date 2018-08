HAR FÅTT NOK: Etter at Pink avlyste en konsert i Sydney har kritikken haglet. Nå går artisten til motangrep. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Artisten Pink langer ut mot kritikerne: – Jeg gjør så godt jeg kan!

Etter at artisten Pink (38) avlyste en konsert i Sydney, for så å bli fotografert sammen med barna sine på stranden, har kritikken vært nådeløs. Nå tar tobarnsmoren til motmæle.

Pink er i full gang med sin verdensturné, men da stjernen så seg nødt til å avlyse konserten i Sydney ble det rabalder, melder nettstedet Buzzfeed.

Artisten la ut en melding på Twitter, der hun skrev at hun på grunn av sykdom dessverre ikke klarte å gjennomføre konserten.

Men da Pink ble avbildet på stranden i Sydney med barna sine, kort tid etter at meldingen var lagt ut, ble det bråk.

Det ble påstått at Pink avlyste konserten for å kose seg på stranden, men tobarnsmoren var rask til å tilbakevise alle påstander om at hun ikke hadde gyldig grunn for fravær:

– Jeg trenger ikke å forklare dette, men av respekt for mine fans vil jeg forsøke, skriver hun på Instagram.

– Jeg planla denne turneen ned til minste detalj, i et forsøk på å gjennomføre det på best mulig måte for mine barn, samtidig som jeg gjennomfører det mest fysisk krevende og vakreste showet i mitt liv. Jeg har allerede vært syk to ganger (barna også) i løpet av turneen i Australia, men den første gangen vi ble syke, klarte jeg å kjempe meg gjennom showene.

Nattevåk og skriking

Hun skriver videre at stranddagen i Byron Bay hadde vært planlagt i lang tid, og var satt av for at hun skulle få tid til å være sammen med barna sine.

Pink langer også ut mot «parasitt-paparazziene», som hun kaller dem, og sier de tegner et falskt bilde av hva som faktisk skjedde denne dagen.

– Det paparazziene ikke viser dere, er to legebesøk i Byron to dager på rad, antibiotika, steroider, nesespray, halsspray, mer steroider. NyQuil (En amerikansk hostesaft), en baby som skriker midt på natten, hver natt, mens mamma gir ham et varmt bad og forteller datteren sin at alt kommer til å gå bra, skriver hun videre.

Pink kommer med nok et stikk til paparazziene, som hun hevder lusker rundt barna og tar bilder av alt de gjør.

– Jeg gjør så godt jeg kan, tro det eller ei.

Hun avslutter med å skrive at folk får tro hva de vil, men at hun aldri har avlyst en konsert uten en veldig god grunn, hun har stor respekt for hardt arbeidende fans som bruker pengene sine på konsertbilletter for å se henne, og at hun at aldri har utnyttet sin posisjon noensinne.

Tobarnsmor

Pink og mannen Carey Hart har datteren Willow (5) og sønnen Jameson (2) sammen.

– Jeg elsker å være mamma. Det er lenge siden jeg bestemte meg for at jeg ønsket meg en lykkelig familie, og det er mitt absolutt øverste mål i livet, har Pink tidligere uttalt i et intervju med «Good Morning America» ifølge magasinet PEOPLE .

Pink og mannen møtte hverandre for første gang i 2000, og giftet seg i 2006 . Paret gikk fra hverandre i 2008 , men fant sammen igjen før datteren Willow ble født i 2011.

