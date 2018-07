TIL NORGE: Popstjernen besøkte Oslo Spektrum tidligere i juni. Foto: LISA O'CONNOR / AFP

Amerikanske medier: Demi Lovato er innlagt på sykehus

Ifølge amerikanske medier ble hun hentet i ambulanse i sitt hjem i Hollywood tirsdag kveld norsk tid.

Politiet i Los Angeles bekrefter overfor People at de rykket ut til en medisinsk nødssituasjon i Laurel View Drive klokken 20.40 norsk tid. En politikilde bekrefter også til TMZ at superstjernen ble lagt inn i hastverk til et sykehus i Los Angeles.

TMZ siterer en anonym politikilde på at det «tilsynelatende skyldes en heroinoverdose». Dette er imidlertid ikke bekreftet fra offisielt hold. Tilstanden er foreløpig ukjent.

Superstjernen gjestet Oslo Spektrum i juni, der konserten fikk terningkast fem av VG.

Lovato var kun ti år gammel da hun ble med i TV-serien «Barney & Friends» i 2002. Senere har hun fått rollen i musikkfilmen «Camp Rock».

Superstjernen har i perioder slitt med alvorlige psykiske lidelser og rusmisbruk. Stjernen valgte som 18-åring å sjekke seg selv inn på en rehabiliteringsklinikk på grunn av spiseforstyrrelser.

Kort tid etter at innleggelsen ble kjent, la artistkollega Ariana Grande ut en kjærlighetserklæring til Lovato.

Også kjendisbloggeren Perez Hilton har lagt ut en melding dedikert til popstjernen.