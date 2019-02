MANNSTUNGT: Det var ingen kvinner å se i Debatten på NRK torsdag kveld. WTF (What the fuck) skriver programlederen og markerer at alle var menn. Foto: Fredrik Solvangs Facebook-side

Tar selvkritikk for bare menn i debatten

I «Debatten» på NRK torsdag kveld glimret kvinnene med sitt fravær da argumenter om økende norske strømpriser føk frem og tilbake.

Publisert: 01.02.19 19:40 Oppdatert: 01.02.19 19:52







Programleder Fredrik Solvang tar selvkritikk og lover bot og bedring. Han syntes det var så ille at han postet følgende på Facebook etter å ha fått kritikk fra flere som savnet kvinner i debatten:

les også Fredrik Solvang angrer på bønnespørsmål i «Debatten»

– Vi kan bare beklage så mye, vi ba aktørene om de hadde noen andre å sende enn disse, vi vurderte å bytte tema, men til syvende og sist gjorde vi en for dårlig jobb, skriver han og takker spesielt kvinnene som så på og «led seg gjennom mannegnålet!»

Til VG forteller han at de ikke har fått kritikk fra så mange, men at han forstår kritikken veldig godt.

les også Derfor blir strømmen dyrere og dyrere

– Det var åtte menn pluss meg. Det ble jo et fryktelig mannegnål, sier Solvang.

– Slo av TV-en

Tonje Brenna, gruppeleder for Ap, var tydelig irritert over det mannstunge panelet og skrev følgende på Facebook:

«3700 kroner var vår forrige strømregning på. (Og ja, jeg veit det. For jeg betalte den. På tross av mitt kjønn..)

Alle snakker om det, alle undres: hvordan blei det plutselig så dyrt? Jeg hadde faktisk gleda meg til å se å lære i kveld. Men altså.. kun menn?! Om et allment tema som opptar absolutt alle?

Slo av TVen. Sparte de penga.»

les også Legger seg før klokken 18.00 for å spare penger

Fredrik Solvang forteller at de gjorde – nesten – sitt ytterste for å få inn kvinner, men at det ikke var så lett siden strøm er et mannsdominert fagfelt og de måtte sørge for at alle syn kom frem.

– Vi måtte ha en fagforening representert, og både den og kraftbransjen stilte med en mann. Huseiernes Landsforbund er jo en sentral aktør og deres leder er mann. Når det gjelder kraftselskapene kunne vi ha gjort en bedre jobb, der finnes det jo kvinnelige ledere, men her gikk vi ut fra geografi, forteller Solvang.

Dermed ble det Agder Energi, som har hatt solide overskudd de siste årene. Og lederen av dette selskapet er også hannkjønn.

– Tøff i trynet

Blant politikerne stilte Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Han var der fordi han har vært tøff i trynet og ganske alene på Stortinget om å si tydelig si nei til flere utenlandskabler. Han har gjort denne saken til sin. Jeg vet ikke om vi kunne ha insistert på Marit Arnstad, men det gjorde vi ikke, det skal jeg innrømme, sier Solvang.

Han forteller at Forbrukerrådet, som har kvinnelig leder, takket nei til å stille. NRK klarte heller ikke å finne en kvinnelig akademiker som var imot at Norge skal koble seg enda tettere til det europeiske strømnettet.

SLET: Det var vanskelig å finne kvinner som kunne stille, forteller «Debatten»-programleder Fredrik Solvang. Foto: NTB SCANPIX

Til sitt forsvar har ikke NRK all verdens tid til å sette sammen panelet. Solvang forteller at de begynner mandag morgen og at panelet må være spikret et drøyt døgn senere.

– Jeg kan love at det ikke skal gjenta seg, i hvert fall ikke neste gang, avslutter programlederen.