Fra «Farmen kjendis» til brudd for Kathrine Sørland

Modellen og TV-kjendisen (38) gikk gjennom et samlivsbrudd bare uker etter at hun kom hjem fra TV-innspillingen i fjor sommer. Nå snakker hun ut om skilsmissen.

Om bare noen dager er det klart for premiere for nok en utgave av «Farmen kjendis» på TV 2 . Allerede onsdag fikk pressen se den første episoden av programmet og møte nesten samtlige deltagere. Én av dem er modell og tidligere missedronning Kathrine Sørland , som ser tilbake på «Farmen kjendis»-opplevelsen som utfordrende, men veldig gøy.

– Det var ganske kult å se, for jeg husker jo nesten ingenting av det nå. Vi var en jækla kul gjeng. Selv om vi hadde klinsjer, så skværet vi opp og ble venner igjen., sier hun til VG etter å ha sett første episode.

Men innspillingen var i tøffeste laget for den normalt så glamorøse kjendisen.

– Jeg tenkte hver dag at nå vil jeg hjem. Men så kom det høydepunkter som gjorde at det var verdt det. Jeg ville ikke vært det foruten, men ville ikke gjort det igjen, forsikrer hun.

Mangelen på hygiene var spesielt utfordrende.

– Jeg kjente min egen tåfis, liksom, sier Sørland, som beskriver seg selv som «overrenslig»

Men for Sørland var det heller ikke bare lett å komme hjem fra innspillingen på Li gård i Stange kommune utenfor Hamar. I september, kort tid etter innspillingen, ble det nemlig kjent at hun skulle skilles fra ektemannen , eiendomsmegler Andreas Holck (47), som hun har sønnen Leon (9) sammen med. De to var et par i 14 år.

– Vi skilles som venner. Utover det har jeg ingen kommentar, sa hun den gang til Se og Hør .

Sørland og Holck giftet seg i 2006 , og til VG legger ikke Sørland skjul på at bruddet og tiden etter «Farmen kjendis» var tøff å takle.

– Jeg vil helst ikke snakke så mye om det, men som for alle andre som går gjennom et brudd, så er det veldig tøft. Spesielt når det er et barn inne i bildet. Man vil jo beskytte det så mye man kan. Jeg har vært en god del for meg selv, sier hun og forteller at hun har skjøvet mange aktiviteter til side for å fokusere på seg selv og sønnen i denne krevende perioden.

På spørsmål om hvordan hun og eksmannen forholder seg til hverandre i dag, svarer Sørland:

– Vår viktigste oppgave er å ta vare på sønnen vår. Jeg prøver så godt jeg kan å være en god mamma. Det er det viktigste.

Hun legger ikke skjul på at det er uvant å være singel igjen.

– Alle som går gjennom et så langt forhold, eller uansett om forholdet er kort eller langt, så er det en omstilling. Man skal gå noen runder med seg selv. Det er ikke bare-bare. Men jeg ser lyst på fremtiden.

