IKKE MIN FEIL: Sylvi Listhaug tar avstand fra drapstruslene mot komiker Sigrid Bonde Tusvik og mener det er de som konkret står bak truslene som har ansvaret for disse. Foto: Trond Solberg

Sylvi Listhaug: – Tar total avstand fra drapstrusler

Eksstatsråd Sylvi Listhaug (41) går ikke med på at hennes blogginnlegg har skylden for drapstruslene mot komiker Sigrid Bonde Tusvik (38).

Publisert: 29.01.19 11:57







– Jeg tar total avstand fra både hets og drapstrusler. Det er bra at Bonde Tusvik har anmeldt truslene mot seg og sine. Men jeg går ikke med på at det er min skyld at hun mottar slike. Det er de som fremsetter denne typen trusler som har det hele og fulle ansvaret for det, skriver Sylvi Listhaug i en e-post til VG.

les også Sigrid Bonde Tusvik leste opp drapstrussel i podkast

Bakgrunnen for saken er drapstruslene som komikeren mottok sist uke, og som hun leser opp i den nyeste utgaven av hennes og Lisa Tønnes podkast.

Der legger komikerne heller ikke skjul på at hetsen – og den konkrete drapstrusselen – kom etter at Listhaug hadde publisert et kritisk innlegg mot Sigrid Bonde Tusvik både på sin egen blogg og på Facebook, der Sylvi Listhaug omtaler Bonde Tusviks protestavskjed under humorprisen nylig med hashtagen #ikkeminkomiker, og skriver at en slik reaksjon «legger godt til rette for at hun kan vinne neste år».

UENIGE: Podcast-duoen Lisa Tønne og Sigrid Bonde Tusvik er dypt uenig med regjeringens foreslåtte endringer av abortloven. Foto: Janne Møller-Hansen

I det aktuelle blogginnlegget går Sylvi Listhaug i rette med Sigrid Bonde Tusviks motstand mot de foreslåtte endringene i abortloven.

Komikeren fikk nylig med seg 29 andre kvinner utkledd som rolleinnehavere i den omdiskuterte tv-serien «A Handmaids Tale» i en demonstrasjon utenfor Stortinget.

– Bonde Tusvik brukte ekstreme virkemidler gjennom å sammenligne regjeringens politikk med en serie der herskerklassen kidnapper, voldtar og mishandler kvinner og bruker dem som fødemaskiner. Hun må forvente at det kommer reaksjoner på dette, skriver Listhaug om komikerens stønt foran Stortinget.

les også «Handmaids Tale»-aksjonistene slår tilbake: – Politikere må tåle protest

– Lisa Tønne sier i podkasten at «en politiker med så mye slagkraft ikke bør gjøre dette». Er dette en problemstilling du er bevisst – at du som profilert politiker må veie dine ord med mer omhu enn andre i sosiale medier?

– Jeg mener vi alle skal være bevisst på hvordan vi omtaler hverandre. Jeg registrerer at Tønne også kaller meg «helt gæren» og omtaler meg som «djevelens kvinne» ved flere anledninger i podkasten. Jeg har selv levd med politibeskyttelse i flere år da jeg var statsråd og må selvsagt også nå ta mine forholdsregler når jeg er ute i det offentlige rom, skriver Listhaug som er klar på at denne type karakteristikker ikke er med på å bidra til et respektfullt ordskifte.

les også Slik endres abortloven: KrF og Erna tapte abort-slaget

– Men det er mulig det gjelder andre regler for Tønne og Bonde Tusvik enn for andre. Så jeg er selvsagt bevisst på hva jeg legger ut. Her reagerte jeg på en demonstrasjon som brukte ekstreme virkemidler. Jeg har ikke sagt eller skrevet noe i denne saken som jeg ikke står inne for. Tvert imot mener jeg det var gjort i en grei tone, avslutter Sylvi Listhaug.