SNIPP, SNAPP, SNUTE: Runar Søgaards «Farmen kjendis»-eventyr varte i bare to uker. Foto: Alex Iversen, TV 2

Runar Søgaard ute av «Farmen kjendis»: Skjulte planlagt exit for TV 2

Nordmannen, bosatt i Sverige, sier han hadde påtatt seg oppdrag i Stockholm som gjorde ham tvunget til å forlate TV-innspillingen. – Vi kan bare beklage, sier TV 2.

Publisert: 10.02.19 22:09







Den andre uka av «Farmen kjendis» er et tilbakelagt kapittel, og søndag var det tidligere predikant og forretningsmann Runar Søgaard (51) som måtte forlate Li gård på Tangen i Hedmark. Det gjorde han etter å tapt øksekast-tvekampen mot tidligere proffbokser Ole «Lukkøye» Klemetsen (47).

– Jeg tror de andre deltagerne vil klare seg helt fantastisk uten meg, sier Søgaard til VG etter exiten.

– Tvunget til å reise

Men ifølge 51-åringen, som til daglig jobber med lederutvikling og som her til lands er aller best kjent som eksmannen til den svenske artisten Carola Häggkvist (52), var det gitt at han skulle hjem nå.

– Jeg hater å tape, det skal jeg ikke stikke under en stol. Men jeg hadde viktige oppdrag jeg måtte ta meg av og var derfor tvunget til å dra tilbake til Stockholm. Under oppholdet mitt på gården var jeg hundre prosent til stede, men på et tidspunkt var det vanskelig for meg å tenke på «Farmen» når jeg hadde disse oppdragene ventende på meg hjemme, forteller Søgaard, som skal ha visst om dette under hele «Farmen»-oppholdet.

Søgaard visste allerede før innspillingen startet at han uansett ikke kunne være der til slutten og eventuelt kjempe om seier.

– Jeg fikk beskjed om disse oppdragene kvelden før «Farmen kjendis» begynte. Men jeg hadde to fantastisk kule uker og har fått meg venner for livet.

Forundret Klemetsen

– Ga du underveis beskjed til TV 2 og produksjonsselskapet Strix at du på ett tidspunkt var nødt til å avslutte oppholdet og reise hjem?

– Nei, det var det ingen som visste om.

TOK FARVEL: Runar Søgaard synes det var trist å ta farvel med de andre «Farmen kjendis»-deltagerne. Foto: Alex Iversen, TV 2

Til VG forteller vinner av tvekampen, Ole Klemetsen, at det «lå noe i lufta».

– Såvidt jeg husker trivdes han ikke så godt på gården. Jeg trivdes ikke jeg heller, men når det kommer til konkurranser vil jeg ikke tape. Runar sa i forkant at han ønsket seg hjem, men det stolte jeg ikke på. Han valgte meg fordi han ville opp mot den sterkeste, hvis han røk, skulle han ryke med et smell. Og det gjorde han jo også, sier han.

Han er likevel noe forundret over utsagnene fra «Farmen kjendis»-konkurrenten.

– Han går jo inn på «Torpet». Hvis han ville gi seg og reise hjem hadde han jo ikke gjort det.

Begravde stridsøksa

Det aller tøffeste, synes Søgaard, var å i farvel til de andre deltagerne.

– Jeg hadde blitt glad i alle , og veldig glad i noen - spesielt Svein Østvik (57), Mina Hadjian (43), Kathrine Sørland (38), Christer Rødseth (28) og Trude Mostue (50). Jeg skal ikke legge skjul på at jeg savnet dem den første tiden etterpå, erkjenner han.

Lite visste han om at exiten betydde deltagelse i sidekonkurransen «Torpet» på Sumo.

Dermed ser det altså ut som at Søgaard og Svein Østvik, som flere ganger i «Farmen kjendis» har vært i munnhuggeri med hverandre, har begravet «stridsøksa».

– Jeg og Svein ble gode venner, og det tror jeg først og fremst kom av at vi er ulike på mange måter, men likevel har stor respekt for hverandre. Kjærligheten mellom oss ble raskt sterk, og når «Farmen kjendis» var over tok det ikke lange tiden før vi avtalte å møtes, forteller 51-åringen, som på den annen side syntes det var godt å komme hjem til barna Amadeus (20), Presley (9) og Jackson (7).

– Vi hadde en herlig helg sammen. Det var helt fantastisk! Det var deilig å komme hjem til alle tre, sier han.

TV 2: – Vi kan bare beklage

Presseansvarlig for «Farmen kjendis» i TV 2, Alex Iversen, forteller at kanalen ikke var klar over at Runar Søgaard hadde bestemt seg for at han ville hjem.

NERVØST ØYEBLIKK: Ole «Lukkøye» Klemetsen viste seg å være mer stødig på hånda enn Runar Søgaard i søndagens tvekamp i øksekast. Foto: Alex Iversen, TV 2

– Dette visste vi ikke noe om. Runar ga tvert i mot uttrykk for at han hadde et sterkt ønske om å bli på gården. Han virket også glad da han fikk beskjed om at han kunne få en ny mulighet via «Torpet». Farmen-deltagerne er ikke tatt til fange av oss. Hvis noen absolutt vil dra hjem, så får de selvsagt lov til det, forteller han til VG.

Ifølge Iversen, oppfordrer TV 2 og produksjonsselskapet Strix til å ta kontakt dersom de føler at det blir for vanskelig å fortsette, sånn at de kan trekke seg framfor å «rigge» tvekamper.

– Vi ønsker selvsagt reelle kamper uten et forutbestemt utfall. Dette mener vi fungerer godt i de fleste tilfeller. Runar har åpenbart valgt en annen løsning, og det kan vi bare beklage, sier Iversen.

– Forferdelig og ganske ubehagelig

Men all oppmerksomhet har ikke vært av den positive sorten etter at han kom hjem fra TV-innspillingen. Tidligere denne uka ble det nemlig kjent at Søgaard er dømt til ett år og åtte måneder i ubetinget fengsel hjemme i Sverige. I tingretten torsdag ble han dømt for økonomisk kriminalitet, derunder skatteunndragelse og grovt brudd på bokføringsloven.

Til VG forteller han at han er takknemlig for all den støtten han har fått fra sine «Farmen kjendis»-venner i en tøff tid.

– Jeg har fått fantastisk mye støtte og det er herlig, medgir Søgaard, som tidligere har uttalt at han er sikker på at dommen blir omgjort i neste rettsinstans.

Det er han fortsatt sikker på.

– Dommen vil bli annullert og tatt opp på nytt igjen mot slutten av 2020 med alle vitner og involverte til stede. Advokatforeningen i Sverige sier at det aldri tidligere har skjedd at noen blir dømt når sentrale personer ikke er til stede. Aktor holdt jo en fem timer lang monolog, sier Søgaard, som ikke legger skjul på at han harv hatt bedre perioder i livet enn det han opplever nå.

– Men jeg har gode forhåpninger om at jeg skal vinne. Det er forferdelig å bli anklaget uten at man engang er blitt hørt. Det er ganske ubehagelig, forteller han til VG.