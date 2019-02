TØFFELHELT: I ti år spilte Clive Swift rollen som tøffelhelten Richard, mannen til hans overbærende kone, Hyacinth Bucket, i TV-serien «Keeping Up Appearences». Foto: Ritzau Scanpix

Clive Swift (82) er død

Det ble kjent fredag kveld at den britiske «Keeping Up Appearances»-stjernen døde i sitt hjem etter kort tids sykdom.

Emmaline Hekneby

Publisert: 01.02.19 20:36







Swift har spilt flere roller i TV-serier som «Peak Practice», «Born and Bred», «The Old Guys» og har dukket opp i i den moderne versjonen av «Doctor Who». Men, skuespilleren er mest kjent for sin humoristiske rolle som tøffelhelten Richard, mannen til Hyacinth Bucket, spilt av Dame Patricia Routledge.

Serien «Keeping Up Appearances», eller «Høy på pæra» på norsk, underholdt i norske hjem, så vel som i britiske i ti år.

Clive Swift ble født i Liverpool i 1936, og fikk tre barn med sin ekskone, Margaret Drabble.

BBC deler sine kondolanser på Twitter:

De skriver blant annet at «Clive var en fantastisk karakter i sin lange karriere som skuespiller. Våre tanker går ut til hans familie og venner».