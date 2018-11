KNAKK SAMMEN: Irene Halle klarte ikke å holde tårene tilbake etter å ha røket ut av søndagens «Farmen». 35-åringen følte seg sviktet av Tonje, Lene og Karianne. Foto: TV 2

Irene Halle ute av «Farmen»: – Jeg føler meg mobbet og dolket i ryggen

Den hjemsendte «Farmen»-deltageren brøt fullstendig sammen på TV. På utsiden fortsetter isfronten med flere av de andre deltagerne.

«Farmen» er snart inne i sin niende uke, og søndag var det Irene Halle (35) som omsider måtte forlate programmet etter å ha tapt tautrekkingskonkurransen mot utfordrer Karianne Amundsen (27). Dette var tredje uke på rad at Stjørdal-jenta ble valgt som førstekjempe.

– Hele uka var tragisk, egentlig. Jeg var i allianse med Lene og Tonje fra dag én, og prinsippet mitt gjennom hele «Farmen» var å holde meg til mine. Så kommer storbonden Dineke, som hadde mistet Andrea uka før, og legger et tilbud på bordet som innebar at jeg ikke skulle bli valgt til førstekjempe. Jeg hadde valget mellom å si ja til det eller å bli valgt til førstekjempe, sier Halle til VG.

– Jeg ble helt ødelagt

Dermed sa hun ja. Men dobbeltspillet ble avslørt, noe som første til at en rasende Dineke likevel valgte Irene til kamp.

– Det raknet fullstendig, og endte i en skikkelig ubehagelig uke, erkjenner hun.

Men 35-åringen hadde flere avtaler i ermet. Én av dem var med tvekampmotstander Karianne, om at tvekampgrenen skulle være øksekast. Ved gapahauken før kampen forteller Karianne at hun hadde begynt å nøle på gren, og til slutt valgte hun tautrekking.

– Jeg kjente jeg ble irritert, men stolte likevel på at hun skulle gjøre som hun hadde sagt. Det gjorde hun ikke. Jeg ble kastet under bussen igjen, men skjønte det ikke. Jeg ble helt ødelagt av spillet der inne. Jeg ble kjempeskuffet, og skjønte at det kom til å gå dritt. Ikke for å snakke stygt om kroppsfasongen hennes, men hun er mye tyngre enn meg. Da har man tapt, uansett hvor sterk man er.

Følte seg helt alene i verden

«Farmen»-deltageren anså kjæresteparet Tonje Frøystad Garvik (29) og Lene Sleperud (29) som sine beste venner inne på gården. Derfor stakk det aller dypest da Lene og Tonje før kampen sa at de ønsket at Karianne skulle vinne kampen.

– Da gikk alt i dass. Jeg skjønte at jeg hadde blitt sviktet enda en gang og kjenner at det er vondt bare å snakke om det. Derfor brøt jeg fullstendig sammen etter at jeg tapte. Jeg ville bare gå derifra, uten å snakke med noen.

– Hvordan vil du beskrive den følelsen av at alle er imot deg?

– Det er utrolig tøft, og jeg følte meg helt alene i verden. Heldigvis var guttene veldig greie og åpne på at de ikke ville at jeg skulle komme tilbake på grunn av at jeg var en sterk konkurrent. Da blir det på en måte et kompliment. Sånn var det ikke med Tonje og Lene. Men jeg var jo så dum at jeg valgte Karianne. Det var skikkelig bittert på det tidspunktet, helt forferdelig. Ikke bare det å måtte reise hjem, men det å hele tiden bli dolket i ryggen og å ha det vondt.

– Ufyselig stygg

Flere uker etter at innspillingen er avsluttet, fortsetter bråket og den iskalde stemningen på utsiden, ifølge Irene.

– Jeg oppfatter det sånn at Dineke fortsatt er sur på meg. Jeg forstår ikke helt hvorfor, når hun selv poengterte at dette er et spill. Jeg føler ikke at det er min feil at hun plutselig i uke åtte skal begynne å spille med meg, når hun ikke har vist noe interesse for det tidligere. Og så blir jeg den store stygge ulven, mens det var hun som dro meg inn i det. Det føles urettferdig at hun skal gå rundt å være sur. Men om hun vil bruke energien sin til å være sur på meg, så skal hun få lov til det.

Til VG forteller Dineke Polderman at hun føler seg dolket i ryggen av Irene to ganger, og at hun bør gå i seg selv istedenfor å lange ut mot andre.

– Irene har vært veldig ufin mot flere deltagere inne på gården. Hun har rett og slett vært ufyselig stygg. Jeg reiste ikke inn på «Farmen» for å få nye venninner, men er likevel veldig takknemlig for det gode vennskapet jeg fikk til alle, unntatt Irene. Jeg er ikke sur, men har ikke noe behov for å ha henne i livet mitt. Jeg ønsker rett og slett ikke å ha noe å gjøre med en slik jente i 2018, sier hun.

– Merkelig og umoden oppførsel

Tilbake i hverdagen mener Stjørdal-jenta at hun blir holdt utenfor sosiale tilstelninger der alle jentene møtes. Blant annet da så og si hele jentegjengen nylig var ute og reiste sammen.

– Jeg synes det er merkelig og umoden oppførsel av voksne mennesker. Og så skuffer det meg at andre lar seg påvirke og henger seg med. Spesielt Lene og Tonje. I mitt hode er det sånn at den personen som ikke klarer å puste i den andres luft, bør stå over. Det fine for min del var at alle guttene ringte meg en etter en etterpå og var dritforbannet. De syntes det er utrolig dårlig gjort og en pyton oppførsel.

Hun understreker at hun har tatt dette opp med Lene og Tonje i etterkant og at de fortsatt er gode venner.

– Jeg er ikke bitter for noe når det gjelder «Farmen». Jeg tenker at folk spiller forskjellig, og det forstår jeg. Jeg er veldig glad for å ha fått åtte uker og er veldig fornøyd med å ha vunnet to av tre kamper hvor jeg er førstekjempe.

– Føler du deg mobbet, Irene?

– Ja, jeg føler meg mobbet. Og så har jeg ikke gjort noen noe personlig i det hele tatt. Snarere tvert imot. Jeg er den som har blitt mest dolket i ryggen hele veien. Er det noen som har grunn til å være sur, så er det meg. Men jeg er fortsatt kjempeglad i Tonje - selv om hun kastet meg under bussen. Det er viktig å skille på ting. For de som ikke klarer det, er det mest synd på dem, mener Irene Halle, som er spent på hvordan det blir å møte hele gjengen igjen på finalefesten i desember.

– Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal oppføre meg mot dem som er veldig sure. Men jeg får prøve å unngå dem, og være sammen med de menneskene som har lyst til å være sammen med meg. De finnes absolutt, sier hun til VG.

– Jeg fikk skikkelig vondt inni meg

Tonje Frøystad Garvik bekrefter at Irene som den eneste gjenværende deltageren i «Farmen» ikke fikk være med da jentene nylig reiste til Gran Canaria.

– Jeg og Lene satte oss ned og pratet med henne før turen. Vi hadde ingenting imot å ha henne med og det har heller aldri vært vår hensikt å stenge henne ute. Men det har skjedd mye mellom henne og andre deltagere i «1918» som gjør det vanskelig for noen å være sammen med henne. Det fortalte vi Irene over en øl, siden vi bryr oss om henne, forteller hun.

29-åringen synes de tårevåte scenene som utspilte seg da Irene søndag røk ut av «Farmen» var tøffe å overvære.

– Det var utrolig trist å se, jeg fikk skikkelig vondt inni meg da jeg så at hun reagerte på den måten. For min del var det aldri meningen å såre henne. Vi var også blitt gode venner med Karianne, og dette handlet om hvem vi helst ikke ville møte i kamp. Irene var helt rå, og jeg visste helt ærlig ikke hva jeg potensielt kunne slått henne i. Det var ment som et kompliment, mener hun.