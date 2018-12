DØDE LØRDAG: Mike «Beard Guy» Taylor ble bare 40 år gammel. Foto: Chris Young / The Canadian Press

Kanadisk YouTube-kjendis døde

YouTube-suksessen Walk off the Earth skriver på Twitter at Mike Taylor døde en naturlig død.

Det kanadiske bandet har gjort stor suksess ved å gjøre coverversjoner av kjente låter på YouTube, og har over 3,3 millioner følgere.

Nyttårsaften delte de en trist nyhet med fansen. Keyboardist og vokalist i bandet, Mike Taylor, kjent som «Beard Guy», døde lørdag. Han ble bare 40 år gammel.

– Det er med dyp sorg vi forteller at vår kjøre bror og bandmedlem, Mike «Beard Guy» Taylor, har gått bort. Mike hadde en kjærlighet for livet som var uten like og en villighet til å gi som gikk langt utenfor det normale, skriver bandmedlemmene på Twitter.

Videre opplyses det om at Taylor døde fredfullt av naturlige årsaker mens han sov, men det står ikke noen om dødsårsaken.

– Vår dypeste sympati er hos hans to barn, som han elsket mer enn noen ting annet i denne verdenen. Vi ber om privatliv for hans familie en denne vanskelige tiden, avsluttes posten.

Bandet skulle spille inn det nye året i hjemlandet på kanalen CBS, men har annonsert at opptredenen avlyses. Walk off the Earth skulle også sette ut på verdensturné fra februar. Det er foreløpig uklart hvordan dødsfallet påvirker turneen.

For bare noen dager siden postet bandet et bilde på Instagram hvor de ønsket fansen en god jul.

Bandet ble kjent i 2012 etter å ha laget en coverversjon av Gotyes «Somebody I Used To Know», som er sett mer enn 185 millioner ganger, og som ble et av de mest sette videoene det året.