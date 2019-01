KJEMPEKAR: Hafþór Júlíus Björnsson i rollen som Sir Gregor «The Mountain» Clegane i «Game of Thrones. Her i sesong fire. Foto: HBO

«Game of Thrones»-skuespilleren til VG: – Mentalt den tøffeste sesongen for meg

OSLO (VG) Hafþór Júlíus Björnsson ble verdenskjent over natten da han som The Mountain knuste hodet til en av karakterene i den populære serien.

Tidligere i år ble innspillingen av den åttende « Game of Thrones »-sesongen ferdig, og i april kommer det etterlengtede siste kapittelet i HBO -suksessen.

Hemmelighetskremmeriet rundt serien er som vanlig skyhøyt, og Hafþór Júlíus Björnsson, som har rollen som Sir Gregor «The Mountain» Clegane, dronning Cercei Lannisters lakei, har fått munnkurv hva gjelder handlingen. Han legger imidlertid ikke skjul på at den siste sesongen var krevende.

– På grunn av den tunge rustningen?

– Ja, blant annet. Det var lange dager, opp til 18 timer noen ganger. Mentalt var det den tøffeste sesongen for meg å spille inn. Jeg gleder meg veldig til å resultatet, forteller skuespilleren til VG.

Det har vært to tidligere skuespillere i rollen som «The Mountain», men fansen husker nok aller best den brutale scenen hvor Björnsson kjemper mot Oberyn «The Viper» Martell i sesong fire.

– Jeg har noen gode minner, spesielt fra den sesongen. Det var et spesielt øyeblikk i livet mitt, å være en del av det. Vi brukte noen uker på å trene til den scenen, forteller han.

Giftet seg i oktober

Björnsson er i Norge siste uken før jul for å spille inn reklamefilm for Kolonial. Med seg har han kona Kelsey Henson, som han giftet seg med i oktober.

– Hun er ikke så stor som meg. Hun er litt mindre, fleiper islendingen, som rager 206 centimeter over bakken.

Henson rekker ham omtrent til midjen med sine knapt 160 centimeter.

I markløft har han personlig rekord på hele 472 kilo, like mye som en stor moskusokse. Å løfte kona på 52 kilo over hodet er derfor ikke noe problem, og paret stiller velvillig opp for bilder foran Stortinget for VGs fotograf.

– Det hender jeg løfter henne opp, ellers må jeg bøye meg ned, sier han på spørsmål om hvordan han får kysset Henson.

Paret møttes på en bar i Canada, hvor Henson jobbet. Hun ba om en selfie med «Game of Thrones»-skuespilleren, og det ble starten på forholdet deres. I oktober sa de to ja til hverandre.

– Hun er en vakker person på innsiden og utsiden. Hun liker å reise sånn som meg, hun liker å trene og å leve en sunn livsstil. Det er veldig fint å ha noen som har de samme lidenskapene som deg selv, forteller han varmt.

Verdens sterkeste mann

Det siste året har ikke bare gått med til innspilling av «Game of Thrones». 30-åringen har også vunnet alt han har deltatt i av konkurranser. Og merittlisten er ikke mindre imponerende enn størrelsen på den 180 kilo tunge tungvekteren.

Etter tre tredjeplasser og tre annenplasser, kunne endelig Björnsson i år kalle seg for verdens sterkeste mann.

– Det har vært veldig vanskelig til tider å kombinere skuespill og sporten, men jeg klarte å gjøre begge, og har vært veldig suksessfull i begge, forteller han.

Det er også bare noen knappe måneder siden har rundet 30.

– Fra å være 29 og å føle seg ung, til å bli 30 og tenke «wow, jeg føler meg så voksen nå». Men ingenting har egentlig endret seg, sier han.

På norgesbesøk var han blant annet innom julemarkedet i Spikersuppa, noe han synes var veldig trivelig. Der møtte han flere fans som gjerne ville ha bilde sammen med ham.

– Først sier de «er du den personen jeg tror du er?». Så spør jeg hvem de tror jeg er, og da sier de «han personen fra «Game of Thrones»», sier han og ler.