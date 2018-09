INGEN SPEIL: Andrea Badendyck har en særlig utseendefokusert jobb som blogger, men må leve uten speil på «Farmen». Foto: Mattis Sandblad/VG

«Farmen»-Andrea (23) om skjønnhetspresset: – Rumpa mi skal være som den er

Den 23 år gamle bloggeren er blant deltagerne på «Farmen» som sjekker inn i TV-ruten 25. september. På utsiden får hun hele tiden kommentarer på utseendet sitt, og har selv vurdert å operere nesen.

Andrea Badendyck (23) er én av 14 deltagere som skal kjempe om tilværelsen 100 år tilbake i tid på årets «Farmen». Hun flyttet inn på Gjedtjernet gård ved Finnskogen allerede i juli, og årets sesong kommer på skjermen tirsdag.

Etter å ha blogget i 10 år har hun fått en rekke kommentarer på hvordan hun ser ut. Det har gjort at hun har følt sterkt på skjønnhetspresset.

– Jeg lever et ganske overfladisk liv. Utseendet er en stor del av min hverdag. Det er det jeg lever av på en måte, sa hun til VG før hun sjekket inn på gården.

Der lever hun en tilværelse utenfor det overfladiske blogglivet.

– På «Farmen» har vi ikke speil, og da får jeg ikke sett hvor stygg jeg er engang. Men det blir gøy å bytte ut hverdagen min totalt, det jeg er vant til eksisterer bare ikke. Jeg er spent på hvordan jeg er uten alt det der.

Imot rumpeoperasjon

Bloggbransjen har i flere år vært preget av skjønnhetsoperasjoner og -justeringer. Blant toppbloggerne er det mange som har forstørret både lepper, pupper og rumpe. Sistnevnte synes Badendyck er å gå for langt.

– Det blir for dumt. Jeg er så lei av at jenter skal føle at de skal være perfekt fra topp til tå. Kroppsidealet er så sykt unaturlig. Det er liksom blitt «uoppnåelig» med mindre man opererer seg. Man skal ha smal midje, tynn mage, store hofter, stor rumpe, store pupper, tynne ben. Det funker ikke helt. Nei, rumpa mi skal være som den er, sier hun bestemt.

Bloggeren har til daglig mellom 10–15.000 lesere på bloggen, samt 150.000 følgere på Instagram. Her deler hun flere lettkledde bilder av seg selv.

– Jeg liker det, og synes det er gøy å vise meg litt fram – vel å merke på en ordentlig måte. Bildene er jo ikke akkurat seksuelle synes jeg da, jeg synes ikke de er for drøye. Folk liker jo at man viser litt kropp, mener hun.

Gjennom bloggkarrieren har hun mottatt en rekke kommentarer på utseende. Ifølge Badendyck har en gjenganger vært at hun burde operere nesen.

– Når jeg har fokusert på det negative har jeg bare blitt deprimert. Jeg følte jo det gikk litt langt da jeg begynte å google neseoperasjon. Da måtte jeg ta meg selv i hva jeg egentlig drev med. Man må egentlig bare tenke at det ikke er noe sannhet i det folk sier til deg, at folk bare er ute etter å såre deg, sier bloggeren.

Åpen for kjæreste

Badendyck forteller at hun har vært singel i tre år – og trives med det.

– Jeg er vant til å være singel, så jeg føler ikke at jeg har behov for en kjæreste. Men jeg er jo åpen for det. Jeg tenker ikke, men det er ikke noe jeg savner eller gråter etter, sier hun.

Hun utelukker ikke at hun kan finne kjærligheten på «Farmen».

– Mest sannsynlig ikke, men. Jeg er jo ganske kresen, men samtidig tenker jeg at man jo er så tett på hverandre og at man blir så godt kjent, så kanskje jeg plutselig faller for én? Er det noen kjekke gutter der er jo det gøy, det blir bare mer spenning i hverdagen. Det er gøy å ha noen å flørte med og se litt på, sier hun lurt.

Taper penger

Som «Farmen»-deltager har ikke Badendyck mulighet til å blogge, og derfor ikke noen inntektskilde. Det stresser hun ikke over.

– Ja, jeg taper jo penger. Jeg går jo glipp av mange muligheter, samarbeid, annonser og slikt, sier hun.

Bloggeren tror imidlertid hun raskt vil tette inntektsgapet som følge av oppmerksomheten reality-programmet fører med seg.

– Så jeg regner med at jeg ikke kommer til å lide et økonomisk tap i det hele tatt. Og så bruker jeg jo ikke en eneste krone mens jeg er på «Farmen».