MÅTTE AVLYSE: U2-konserten i Berlin lørdag ble avbrutt etter fem låter da Bono mistet stemmen. Foto: Alexander Vestrum / NTB scanpix

Bono mistet stemmen i Berlin, U2 måtte avlyse

U2s turnéåpning i Europa gikk ikke helt som planlagt. Bono mistet stemmen lørdag og den andre utsolgte konserten i Berlin måtte avlyses.

Bandet hadde rukket å komme til låt nummer fem, «Beautiful Day», da vokalisten måtte snakke seg gjennom enkelte partier eller overlate til publikum å synge.

– Jeg sang som en fugl for kort tid siden, sa Bono beklagende til publikum.

U2 tok en pause på 10–15 minutter for å se om stemmen kom tilbake. En talsmann for Mercedes-Benz Arena opplyste til publikum at de ville bli holdt informert.

Men det endte altså med at resten av konserten ble avlyst. Publikum fikk beskjed om å ta vare på billettene og følge med for ytterligere informasjon.

Bono selv antydet fra scenen før avbruddet at en løsning kunne være å sette opp en ny konsert.

Dette var gruppas andre konsert i Berlin på den europeiske delen av «Experience + Innocence»-turneen. Den første konserten var fredag.