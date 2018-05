SELGES: Sjokk og oppstandelse ble resultatet da Bob Dylan la den akustiske gitaren på hylla og tok i bruk en elektrisk gitar (til venstre), eid av Robbie Robertson. I midten kan sees et scenekostyme som har tilhørt Elton John, og til høyre en gitar brukt av Jeff Beck. Foto: AP / NTB scanpix

Dylan-gitar solgt for fire millioner kroner på auksjon

NTB

Publisert: 20.05.18 08:41

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-05-20T06:41:25Z

Den elektriske gitaren som var viktig for Bob Dylans utvikling fra akustisk musikk til rock, er solgt for fire 4 millioner kroner på auksjon.

Fender Telecaster-modellen fra 1965 tilhørte Robbie Robertson, som var Dylans gitarist, og ble brukt av Dylan, Eric Clapton og George Harrison.

Gitaren markerte Dylans overgang fra akustisk musikk, som for eksempel låten «The Times They Are A-Changin» fra 1964, til musikk med elektrisk gitar, eksempelvis «Like a Rolling Stone» fra året etter.

Auksjonshuset Julien's Auctions regnet med at gitaren ville bli solgt for mellom 400.000 og 600.000 dollar. Sluttprisen ble 495.000 dollar.

Under lørdagens auksjon gikk også andre berømte gitarer under hammeren. George Harrisons første elektriske gitar, en Hofner Club 40, ble solgt for 40.000 dollar. En Fender Telecaster laget av rosentre for Elvis Presley i 1968, gikk for 115.200 dollar.

Også andre Elvis-effekter gikk under hammeren – et tungt dekorert Elvis-belte som han brukte under en konsert på Hawaii i 1972 ble solgt for 354.400 dollar, og en stjerneformet diamantring som en beundrer ga til Elvis under en konsert i 1975 gikk for 100.000 dollar.

På samme auksjon gikk også konsertkostymer brukt av Elton John, Britney Spears og Michael Jackson under hammeren.