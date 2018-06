PRATER UT: Herman Tømmeraas og Amalie Snøløs sto nylig frem som kjærester. Nå snakker Amalie ut om forholdet til «Skam»-stjernen. Foto: Heiko Junge, NTB Scanpix og Hallgeir Vågenes

Amalie Snøløs snakker ut om forholdet til Herman Tømmeraas

Publisert: 07.06.18 18:26

– Litt trist om man skulle vært sammen med noen bare på grunn av PR-verdien i det, sier Amalie Snøløs (22), som er hodestups forelsket i «Skam»-kjæresten.

I midten av april bekreftet «Skam»-stjernen Herman Tømmeraas (21) og modell og tidligere «Farmen»-deltager Amalie Snøløs til VG at de er et par. De bekreftet forholdet, men ønsket den gang ikke å kommentere det ytterligere.

Nå snakker Amalie for første gang ut om sin nye forelskelse, hvordan de møttes og hvordan de takler avstanden. For mens Amalie bor på hjemplassen Birkeland på Sørlandet, bor Herman i Drammen.

– Jeg vil påstå at jeg er veldig forelsket om dagen. Jeg må jo si at jeg er det. Og det er veldig deilig. Det som er så bra med å være forelsket, er at man blir så sykt oppslukt i den personen. Og derfor er det kanskje bra at vi bor så langt fra hverandre, da har vi jo ikke muligheten til å være sammen hver dag, sier Amalie til VG.

Mens den tidligere «Farmen»-deltageren har drøye 180.000 følgere på Instagram har Herman Tømmeraas vanvittige 1,7 millioner følgere. Og det var - selvsagt - på sosiale medier at paret fant hverandre.

- Ja, vi begynte først å prate litt på sosiale medier. Senere jobbet vi litt sammen, og i starten var det bare vennskap. Plutselig kjente vi at det var noe mer. Og det var da vi måtte ta et «oppgjør», for sykt mange begynte å lure når vi hang så sykt mye sammen, forteller 22-åringen, som sammen med kjæresten jobber som ambassadører for Vitamin Well.

Det var den etter hvert verdensomspennende NRK-serien «Skam» som gjorde Herman Tømmeraas til en superstjerne nesten over natta. Og det var etter at han og Amalie - på hver sin kant - begynte å legge ut bilder av seg selv i kjærlig positur at spekulasjonene for alvor begynte å bre seg.

Så kom altså bekreftelsen.

– Når forholdet deres ble kjent, hvilke reaksjoner fikk dere?

– Vi har holdt det veldig skjult, fordi vi ikke ønsket innblanding fra venner, familie og kjente som skulle mene noe om det. Jeg hadde jo ikke sagt det til noen av vennene mine heller. Da den VG-saken kom, var det mange som følte seg såret fordi vi ikke hadde sagt noe. Men jeg tror folk forsto det etter hvert. At vi trengte den tiden til å bli kjent, uten at andre skulle mene noe om det. Og det er nok det beste vi kunne gjort for oss selv.

– Hva sier dere til dem som mener at dette bare er et PR-stunt?

– Jeg tenker at de som tror det, får tro det. Og jeg gidder ikke sitte å prøve å overbevise folk som allerede har gjort seg opp en mening. Det er pripne, sure folk. Eller det kan jo være de tror de er smarte også, siden de mener at vi bare gjør dette for PR. Men det gjør vi absolutt ikke.

For:

– Jeg hadde ikke giddet å være sammen med noen bare på grunn av PR-verdien av det. Det hadde vært litt trist, egentlig. Vi er sammen fordi vi har funnet tonen og fordi vi har noe spesielt. Vi reiser masse ned til Birkeland der jeg bor, og jeg setter sykt pris på at vi tar oss tid til det.

Ifølge Amalie byr avstanden mellom de to på få problemer så langt.

– Det tar jo bare en halvtime med fly til Oslo. Og så jobber vi å mye på hver vår kant, og da prater vi ikke så mye på telefonen heller. Når man jobber så mye fra hverandre, gleder man seg jo veldig til å se hverandre igjen. Men det er så klart veldig hyggelig å komme hjem og kveldene og legge seg sammen.

– Hva er det beste med Herman vil du si?

- Det beste med Herman? Det må være humoren hans. Han er sykt rar og sykt morsom. Han får meg til å le hele tiden. Hva skjedde nå liksom? Han har veldig mange meninger om ting, og er veldig flink til å prate for seg. Han fanger rommet med en gang han kommer inn. Alle vil prate med ham, for han har en vanvittig karisma, forteller sørlandsjenta, som er full av lovord om «Skam»-kjæresten.

– Skal man bli gamle sammen, må man være så glad i hverandre at selv om man er uenige, klarer man å legge det fra seg og ha det hyggelig likevel. Sånn føler jeg at jeg har det med Herman. Til og med jeg, som er så sta, klarer å gi meg til slutt, sier hun lattermildt til VG.

Også tidligere har bilder i sosiale medier ført til spekulasjoner om at Herman Tømmeraas har funnet kjærligheten. Artisten Astrid Smedplass begynte nemlig i fjor å poste bilder av seg selv i omfavnelser og svømmebasseng sammen med «Skam»-stjernen, også kjent som «Penetrator-Chris» og «Gutte-Chris».

Men til VG avkreftet Smedplass raskt at de var kjærester.

Amalie har også måttet tåle romanserykter. Etter at «Farmen»-innspillingen var over i fjor høst, måtte hun selv avkrefte at det var kjærlighet i gjære mellom henne og en annen «Farmen»-deltager, nemlig Mats Beylegaard.