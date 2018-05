1 av 6 Armando Franca / AP

Eurovision-vinner Netta: - Forsto ikke hva som skjedde

LISBOA (VG) Det ble jevnt på toppen, men til slutt var det Israel og Netta Barzilai og hennes «Toy» som stakk av med flest poeng og vant Eurovision Song Contest 2018.

Det var en sprudlende vinner som møtte pressen etter triumfen i Lisboa.

– Jeg føler meg stolt og beæret. Jeg er den i teamet som kan minst om Eurovision, så jeg satt bare der og tenkte hva i all verden er det som skjer? Jeg var den siste som forsto, forklarte Netta på pressekonferansen.

– Jeg hadde aldri trodd dette. Jeg trodde jeg var altfor avantgarde, sa hun.

Det gikk ikke veien for Norge og Alexander Rybak som havnet på 15. plass. For Israel ble det imidlertid en festkveld, og ble feiret med 50 kilo konfetti foran 11.500 publikummere.

– Tusen takk for at dere aksepterer forskjeller mellom oss, takk for at dere feirer ulikheter. Jeg elsker landet mitt, sa den ferske vinneren da seieren var et faktum.

Under pressekonferansen var det flere som gjentok det som trolig har vært med på å gi henne Eurovision-seieren, nemlig at hun allerede har blitt et homo-ikon.

– Jeg elsker det fellesskapet, jeg elsker atmosfæren og viben. De holder meg opp og støtter meg når jeg har vært nede. Jeg kommer til å opptre for dem resten av mitt liv, sa Netta til stor jubel fra de fremmøtte journalistene og fansen.

Netta fortalte også at hun var svært opptatt av å være seg selv.

– Ja, også i kveld. Jeg er nødt til å være meg selv, bli meg selv. Jeg blåser i størrelsen min, utseendet mitt, håret mitt, stemmen min. Jeg er nødt til å være meg selv for å elske meg selv, sa hun.

20-års-trend

Israels Netta Barzilai kaklet seg helt til topps med sin sjarm og originalitet. 24-åringen lå en periode på toppen av bettinglistene , men på finaledagen var det Kypros som tronet på toppen. Israel har tidligere vunnet Eurovision tre ganger, i 1978, 1979 og 1998. Ved å håve inn seieren nå i 2018 gjør de tradisjon av å vinne hvert tyvende år.

– Jeg var aldri nervøs for opptredenen min, sier Netta under pressekonferansen etter all konfettien har fått lagt seg.

Hun tok med seg den samme energien og eksentrisiteten fra scenen til presserommet. Hun fortalte at hun skulle ønske hun hadde et eksempel som seg selv da hun var yngre.

– Da ville unge Netta vært mindre ulykkelig.

På fingeren hadde Netta en helt spesiell ring under lørdagens show. Hun fortalte at den tilhøre bestemoren hennes, som døde da Netta var 12 år.

– Hennes død var ganske traumatisk for meg, sa hun.

Bestefaren ga henne ringen da hun skulle delta i Eurovision, selv om den egentlig var tiltenkt den dagen Netta gifter seg.

– Men jeg er redd det ikke kommer til å skje, ikke hvis karrieren min fortsetter på denne veien, sa hun lattermildt.

VGs anmelder kalte låten årets mest koko innslag, og ga den en 4-er på terningen.

Israels låt har et sterkt feministisk budskap.

« Wonder woman don’t you ever forget/ You’re divine and he’s about to regret/ I’m not your toy!/ Not your toy/ You stupid boy », lyder det i deler av teksten.

Med unntak av strofen «Ani lo booba», som betyr «jeg er ingen dukke», er hele låten på engelsk.

Lever popdrømmen

Sangeren vant «The Next Star»-konkurransen i hjemlandet i februar og dermed retten til å representere Israel i verdens største musikkonkurranse. Men det betyr ikke at det har vært grei skuring for Barzilai.

I et intervju med britiske Independent fortalte en åpenhjertig Barzilai nylig at hun lever popdrømmen på tross av alle dystre spådommer fra omgivelsene. Hun fikk nemlig lenge høre at hun ikke var tynn eller sexy nok, at hun ikke kunne gå i korte skjørt eller ha kortermede topper.

Derimot fikk hun høre at hun var morsom, og at hun ikke måtte kle seg som om hun hadde noe å vise frem.

Selv om Barzilai ønsket å synge pop, trodde hun også selv lenge at hun ikke passet inn i popstereotypen.

– Jeg følte meg aldri vakker, slank eller lys. Er man en stor jente, får man ofte høre at man bør gjøre sånn og sånn. Og er du musiker, må du ha en «big mama»-stemme, du må synge Adele eller Aretha Franklin. Mennesker forventer å bli rørt av stemmen din. Og den misoppfatningen levde jeg med veldig lenge, sier Barzilai i avisintervjuet.

Ingen suksess for Rybak

Lørdagens musikkfest bød som vanlig på et forrykende show, og også litt dramatikk da en mann stormet scenen og rappet mikrofonen til SuRie, Storbritannias utsendte.

Selv om ikke Rybak klarte kunststykket, og ble historiens andre dobbeltvinner i Eurovision, sa han til VG etter opptredenen at han var kjempefornøyd .

– Nå storkoste jeg meg på scenen! Dette er et minne jeg er så takknemlig for å ta med meg videre uansett hvor det bærer, sa han.

Selv om det ikke var flust av poeng å hente fra juryene, delte Italia ut den høyeste poengsummen, 12 poeng, til Rybak. Juryen i Norge ga sine ti poeng til söta bror, Sverige, og tolv poeng til Tyskland.

Østerrikes Cecár Sampson lå lenge godt an til å kapre seieren, men ble slått av Israel helt på målstreken.

Sverige lå høyt på poenglisten da juryens stemmer var opptalt, men folket var ikke enige, og Sverige var blant dem med færrest stemmer.