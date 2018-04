KAN IKKE TRO DET: Kyrre Gørvell-Dahll, også kjent som Kygo, hyller artisten Avicii. Foto: Geir Olsen

Kygo hyller Avicii: Grunnen til at jeg begynte å lage musikk

Publisert: 20.04.18 20:59 Oppdatert: 20.04.18 22:38

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-04-20T18:59:44Z

Kyrre Gørvell-Dahll er blant dem som hyller den avdøde musikkprodusenten Avicii. – Min største inspirasjon.

Bergenseren har mange ganger skrytt av sin svenske motpart Tim Bergling.

Fredag ettermiddag kom meldingen om at den 28 år gamle er død. Han befant seg i Muscat i Oman.

– Jeg kan ikke tro at dette er sant. Min største inspirasjon og grunnen til at jeg begynte å lage elektronisk musikk. Tusen takk for all gleden du brakte inn i verden med musikken din. Hvil i fred, skriver Kygo på Instagram.

Allerede i 2014, da Kygo skulle varme opp for Avicii i Oslo spektrum, omtalte han svensken som et forbilde.

– Unge gutter fra Sverige med drømmer

– Jeg har ikke ord. Du har vært et idol og en inspirasjon til både meg selv og mange andre, og musikken og ditt ettermæle vil leve videre, skriver Alan Walker på Twitter.

Sebastian Ingrosso, en av medlemmene i Swedish House Mafia, omtaler Bergling som en bror.

– Jeg finner ikke ord. Det jeg kan si er at vi var et par unge gutter fra Sverige med drømmer, og Tim inspirerte oss og millioner av andre. Hvil i fred min bror, musikken din vil leve for alltid.

Også Madonna minnes den unge artisten på Instagram :

– Så trist. Så tragisk. Kjære søte Tim. Borte altfor tidlig.

Madonna og Avicii har samarbeidet flere ganger, blant annet med Madonnas studioalbum «Rebel Heart» og låta «Wash All Over Me» i 2015, skriver NTB.

Kongelige kondolanser

Ikke bare musikkverdenen er i sorg, også det svenske kongehuset uttrykker sin sorg over tapet av Bergling.

– Hele kongefamilien har i løpet av kvelden blitt orientert om det tragiske dødsfallet, sier hoffets informasjonssjef Margareta Thorgren, ifølge Aftonbladet .

– Det er med stor sorg vi har mottatt beskjeden om at Tim Bergling har gått bort. Vi er takknemlige for at vi fikk muligheten til å bli kjent med ham. Vi beundret ham som artist og som den fine personen han var. Han gjorde bryllupet vårt uforglemmelig med sin fantastiske musikk. Våre varmeste tanker går til hans familie, sier prins Carl Philip og prinsesse Sofia i en uttalelse, ifølge Expressen .

Etter bryllupet i Stockholm i juni 2015, sendte Bergling en melding til det nygifte paret:

– Takk så mye for en fantastisk opplevelse og for at jeg fikk være med på deres spesielle kveld. Gratulerer prins Carl Philip og prinsesse Sofia, jeg ønsker dere kun det aller beste.

Statminister Stefan Löfven beskriver Bergling som et musikkunder.

– Jeg har mottatt den sørgelige beskjeden om at Tim Bergling, bedre kjent som Avicii, har gått bort. Han var et av Sveriges største musikkunder i moderne tid. Jeg tenker på hans nærmeste, familie og venner.

– Ville erte ham inn i 60-årene

Den canadiske produsenten Joel Thomas Zimmerman, kjent som Deadmau5, la vekt på Berglings unge alder i sin hilsen til artisten.

– Det er ingenting jeg ville likt bedre enn å erte Avicii langt inn i - og forbi- 60-årene. Tatt fra oss altfor ung. Jeg vet han er fredfull et eller annet sted der oppe og ler godt for at jeg stavet navnet hans riktig denne gangen, skriver han på Twitter .

Den franske DJ’en David Guetta takker vennen for gode stunder i studio sammen:

– Noe forferdelig har skjedd. Vi har mistet en venn med et stort hjerte og verden har mistet et fantastisk musikalsk talent. Takk for vakre melodier, tidene vi delte i studioet, enten som DJ’er eller mens vi nøt livet som venner.

– Et eksepsjonelt kreativt talent

Imagine Dragons, som lanserte sangen «Heart Upon My Sleve» sammen med Avicii i 2013. Vokalist Dan Reynolds skriver på Twitter at samarbeidet med svensken er blant de han minnes best.

– Å jobbe med ham var et av mine favorittsamarbeid. Verden var et gladere og rikere sted med hans tilstedeværelse og kunst.

Samme år produserte Avicii «Wake me up», der soulsangeren Aloe Blacc var vokalist.

– Jeg kan ikke få uttrykt hvor dypt trist jeg er. Å møte ham endret livet mitt. Han var et utrolig talent og det gjør så vondt at han er borte, skriver Blacc på Twitter .

DJ’en Calvin Harris var blant dem som sendte varme tanker til familien:

– Forferdelige nyheter om Avicii. En vakker sjel, lidenskapelig og ekstremt talentfull, med så more mer fore. Hjertet mitt er med familien. Gud velsigne deg, Tim.

Sony/ATV Music Publishing, som har jobbet med Avicii siden 2010, skriver at tapet av det utrolige talentet er sårt:

– Vi sørger over det store tapet av et eksepsjonelt kreativt talent som vi har vært beæret og stolte av å representere som en av våre låtskrivere i en årrekke. Våre tanker går til hans familie.

Fredag kveld har Berglings manager, Arash Piurnouri, lagt ut et svart bilde på Instagram.

Fakta Fakta om Avicii (Tim Bergling) * Født 8. september 1989 i Stockholm, vokste opp på Östermalm i den svenske hovedstaden. Døde 20. april 2018 i Muskat, Oman, 28 år gammel. * Svensk DJ og plateprodusent innen sjangrene elektronisk house og elektronisk dansemusikk (EDM). * I årene 2011 til 2014 var han på 3. til 6. plass på DJ Mags liste over verdens 100 beste DJ-er. * Begynte å lage housemusikk i 2006, distribuerte sine første låter gratis på internett. * I 2010 havnet singelen «Bromance» på topp 20-lister i Belgia, Nederland og Sverige. I 2011 samarbeidet Avicii og David Guetta med låta «Sunshine», som ble nominert til Grammy. * Slo for alvor gjennom med låta «Levels» i 2011, som ble en hit over store deler av verden og også fikk en Grammy-nominasjon. * Avicii har samarbeidet med artister som Madonna, Coldplay, Wyclef Jean, Rita Ora og Robbie Williams. * Etter å ha slitt med helseproblemer, sluttet han å turnere i 2016, men fortsatte å lage musikk i studio. * Avicii har vunnet flere priser, deriblant Billboard Music Awards, svenske Grammis og MTV Music Awards. (Kilder: NTB, AP, TT, DPA, Wikipedia)