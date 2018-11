UNG: Mac Miller døde bare 26 år gammel. Her fra en opptreden på Governors Ball Music Festival i New York i 2016. Foto: Charles Sykes / TT NYHETSBYRÅN

Mac Miller døde av overdose

RAMPELYS 2018-11-06T06:11:28Z

Rapperen hadde tatt en miks av flere narkotiske stoffer før han døde. Dødsfallet blir beskrevet som et uhell.

Publisert: 06.11.18 07:11 Oppdatert: 06.11.18 08:23

Det var TMZ som var først ute med nyheten. Medier som CNN og People melder det samme.

Nettstedt skriver at det var det rettsmedisinske kontoret i Los Angeles som fastslo grunnen til dødsfallet.

Dødelig miks

Det var i september at rapperen Malcolm James McCormick, bedre kjent under artistnavnet Mac Miller, ble funnet død på soverommet sitt i San Fernando Valley i Los Angeles.

Obduksjonen ble gjort tidlig i september, men årsaken til dødsfallet har vært et ukjent frem til nå. Miller skal ha tatt en miks av flere narkotiske stoffer og alkohol før dødsfallet inntraff.

Det skal ha vært miksen og ikke mengden stoffer som forårsaket dødsfallet, ifølge den rettsmedisinske rapporten.

Den beskriver dødsfallet som et uhell, skriver CNN .

Rusproblemer

26-åringen var i et forhold med Ariana Grande i to år, men paret gikk fra hverandre tidligere i år. Grande gjorde det da klart at det var rusmisbruket som var en avgjørende faktor.

Grande har uttrykt seg offentlig om sorgen etter at dødsfallet ble kjent.

På Instagram skrev hun blant annet:

– Jeg har beundret deg siden dagen jeg møtte deg da jeg var 19, og det vil jeg alltid gjøre. Jeg kan ikke tro at du ikke er her lenger. Jeg er så sint, jeg er så trist at jeg ikke vet hva jeg skal gjøre, skriver hun under en video av Mac Miller som ler og gjemmer seg for kameraet.

Miller begynte med rap allerede i en alder av 14 år. Han ga ut totalt fem albumer.

Flere rappere har mistet livet i 2018. I juni kom nyheten om at XXXTentacion ble skutt og drept . Like etter døde Smoke Dawg på samme måte.