Maria Mena hacket på Instagram: – Noe av det ekleste jeg har vært med på

Publisert: 21.06.18 16:16

Den norske artisten er i villrede etter at uvedkommende har kommet seg inn på hennes personlige Instagram-konto. Nå er kontoen med nesten 80.000 følgere slettet.

Artist Maria Mena (32) har i flere år vært svært aktiv spesielt på Instagram, der hun deler alt fra personlige tanker og opplevelser, til det som har med musikkutgivelser og konsertvirksomhet å gjøre. Nå er Instagram-kontoen hennes, som i utgangspunktet har nesten 80.000 følgere, borte.

Da VG ringer henne for å spørre om hvorfor, forteller en oppgitt Mena at uvedkommende har hacket seg inn på kontoen hennes og slettet den.

– Et menneske, en datamaskin eller noe – fra Tyrkia tror jeg – var inne på Instagram-profilen og e-posten min samtidig som meg. Jeg så at personen var inne og slettet e-postene mine mens jeg prøvde å lese dem. Det var utrolig ubehagelig, sier Mena, som tror hun vet hvordan det har skjedd, til VG.

– Det er ekkelt! Men jeg tror det har skjedd ved at de har klart å sende en e-post til meg som har sett ut som kommer fra Instagram. Og så har jeg prøvd å «verifisere» kontoen min gjennom den e-posten ved bekreftelse av passord og slikt. Og i går, onsdag, merket jeg at jeg ikke lenger hadde tilgang til min egen konto. Men heldigvis har jeg fortsatt helsen i behold, som jo er det viktigste.

Men opplevelsen har likevel satt en skikkelig «støkk» i 32-åringen.

– Jeg synes det er så ubehagelig at jeg har bestemt meg for å bytte konto. Jeg kjenner jeg får en klump i magen, det er noe av det ekleste jeg har vært med på, forteller Mena, som torsdag opprettet kontoen under.

Mena legger ikke skjul på at hun fryktet det verste da hun skjønte at uvedkommende hadde tatt seg inn i «systemet» hennes.

– Det jeg umiddelbart ble redd for, var at denne personen skulle begynne å spre propaganda. Men det som er aller mest vondt for meg oppi dette er at Instagram har vært mitt talerør lenge. Sosiale medier er jo så fint, for meg har det vært en direkte kontakt til publikum, og ikke minst pressen. Om jeg føler meg urettferdig behandlet, er det veldig godt å si ifra der.

– Jeg dør jo ikke, men når jeg skal gi ut plate er jeg faktisk avhengig av Instagram. Og det sier litt om hvor aktiv jeg er der da ... Det har ikke gått et døgn engang, og folk lurer på om det går bra med meg. Takk Gud for at jeg ikke tar nakenbilder av meg selv.

Etter Elle – festen 8. juni langet artisten ut mot norsk presse , som på rød løper hadde spurt om hun er gravid. Tiraden kom – nettopp – på hennes egen Instagram.

«Kjære dere, jeg har holdt kjeft fordi jeg ikke har villet gi det mer oppmerksomhet men nå, i dag på rød løper fløt begeret mitt over. Nei jeg er ikke gravid og NEI, DET ER FAKTISK IKKE GREIT Å SPØRRE OM. Hva om jeg ikke kan få barn? Hva om jeg ikke vil ha barn?», skriver hun blant annet samtidig som hun oppfordrer norske medier til å slutte å stille slike spørsmål, skrev hun den gang.

– Det var hard melding fra deg til pressen der?

– Ja, jeg følte at jeg måtte være litt tydelig. Og jeg har fått utelukkende bra tilbakemeldinger på det. Jeg tror at jeg etterpå møtte på fire nett-troll, som mente at kvinner var det svake kjønn. Bortsett fra det har vært helt vanvittig. Folk stopper meg på gaten og sier tusen takk. Det er tydelig at dette engasjerer mange mennesker, fastslår Maria, som aldri var i tvil om å si tydelig fra hva hun mente om spørsmålene fra pressen.

– Grunnen til at jeg skrev det jeg skrev, er at jeg har venner som har slitt veldig med å bli gravide. Eller som har valgt å være barnløse. Og akkurat det som har med barn å gjøre er veldig personlig. Man lærer tidlig i livet at man ikke skal spørre folk om de er gravide. Man har tøyet grensene så veldig, fordi man er kjendis og så videre. Men jeg er i utgangspunktet låtskriver. Jeg deler veldig mye av meg selv, og da tenker jeg at pressen også må respektere at det er noe jeg ikke vil snakke om.

For på Elle-festens røde løper, fikk hun ikke spørsmålet fra bare én journalist, men fra flere.

– Det som er greia med meg, og som jeg har vært ganske åpen om, er at jeg har slitt med spiseforstyrrelser. Jeg har vært unormalt veldig, veldig tynn. Nå er jeg ikke lenger det, noe jeg er veldig stolt av. Og da ønsker jeg ikke et umiddelbare spørsmål om jeg er gravid. Men jeg har vært gift med en journalist, og vet – og skjønner – at dette ikke er en samtale noen journalister har lyst til å ta. Men jeg hadde veldig behov for å si ifra, forteller Maria Mena til VG.