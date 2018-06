TMZ: – XXXTentacion skulle bli pappa

Bjørn Ekker

Publisert: 22.06.18 11:31

RAMPELYS 2018-06-22T09:31:47Z

Et ultralyd-bilde lagt ut på Instagram av hiphop-stjernens mamma setter for alvor fart i spekulasjonene om at den avdøde 20-åringen skulle bli far.

Mandag kveld norsk tid kom sjokknyheten om at den profilerte rapperen Jahseh Dwayne Onfroy (20), best kjent som XXXTentacion, hadde blitt skutt og drept utenfor en motorsykkelforhandler i Florida. Det var TMZ som omtalte saken først, og rundt halv ett natt til tirsdag bekreftet også den lokale sheriffen nyheten.

Fansen er i sorg, og spekulasjonene har rast helt siden dødsfallet ble kjent. Noen mener at XXXTentacion fortsatt lever, mens andre prøver å innfinne seg med at han er borte.

Og etter at moren hans, Cleopatra Bernard, nylig postet et ultralydbilde på sin egen Instagram, blir det nå hevdet at den kjente artisten også var i ferd med å bli pappa.

Det skriver flere amerikanske medier, deriblant TMZ .

«Han etterlot oss en siste gave», skriver moren under bildet av det kommende barnet.

Bildet er også postet på XXXTentacions offisielle Instagram-profil. I skrivende stund har bildet over fire millioner likerklikk og nesten 300.000 kommentarer.

Det er liten tvil om at rapstjernens dødsfall har vekket sterke reaksjoner, også av det negative slaget.

Tirsdag kveld hadde store folkemengder møtt opp i Los Angeles-distriktet Fairfax for å ha en uoffisiell hyllest av den avdøde artisten. Men minnestunden ble raskt forvandlet til en slagmark full av opptøyer.

Ifølge Los Angeles Times ble det dramatisk da mellom 300 og 500 fans begynte stoppe biltrafikken i området og etter hvert klatre opp på hustakene langs gatene.

Nettstedet Variety skriver at flere fans satte seg ned i gatene med levende lys, mens andre dannet en såkalt «mosh pit» - der folk kaster seg mot hverandre, noe som er ansett som svært risikabelt.

Politiet ble tilkalt og tvunget til å gripe inn. De forsøkte å sperre av veikryss rundt den voksende forsamlingen, men ifølge Twitterkontoen Hollywood Scanner - som er kjent for å lytte til kommunikasjonen i Los Angeles-politiet, og som stadig siteres av flere amerikanske medier - ville ikke forsamlingen følge politiets ordre. De skal istedet ha blitt mer og mer aggressive.

Ved 21-tiden tirsdag lokal tid rapporterte et politihelikopter at over tusen personer befant seg på stedet, og at et enkelt kjøretøy hadde blitt stormet og omringet. 15 til 20 personer skal hoppet opp på kjøretøyet, mens 50 til 100 mennesker hadde omringet det.

Først en time senere hadde folk forlatt stedet, slik at politiet også kunne forlate området.

Torsdag skrev The New York Daily News at én person er arrestert mistenkt for å ha skutt den profilerte rapperen.

Hip hop-artisten ble sett på som en lovende stjerne, og i mars nådde albumet hans «?» første plass på Billboards 200-liste. Plata tar opp temaer som depresjon. Og i mars toppet hans nye plate VG-lista , hvor han har hatt plasseringer med fire låter og tre plater.