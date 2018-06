FORELDRE: Julianne og Ulrik Nygård tok imot VG hjemme i sin egen stue i desember i fjor. Da var hun fire måneder på vei. Foto: Mattis Sandblad/VG

Pilotfrue ble mamma for første gang

Publisert: 21.06.18 10:10 Oppdatert: 21.06.18 10:29

RAMPELYS 2018-06-21T08:10:24Z

Julianne «Pilotfrue» Nygård (27) avslører fødsel på Instagram.

Julianne Nygård, best kjent som «Pilotfrue» og ektemannen Ulrik Nygård (38) har blitt foreldre for første gang. Det avslører paret på Instagram.

– Utslitt og lykkelig mamma. Endelig, skriver Julianne under bildet av seg selv og en liten babyhånd.

Det har foreløpig ikke lyktes VG å komme i kontakt med de rykende ferske foreldrene. Men ektemannen Ulrik, også han bloggprofil , postet tirsdag et bilde på Instagram-stories som viste kona på fødeavdelingen med et lystgassapparat. Dermed har parets følgere i sosiale medier ventet i spenning. Nå trenger de altså ikke vente lenger.

Pilot Ulrik har også tatt til Instagram etter den vellykkede fødselen. Deg har mamma og pappa ventet lenge på. Du e heilt perfekt. Vi elsker deg allerede. Velkommen til verden, Severin, skriver han under bildet av en bitteliten babyhånd.

Allerede i januar informerte Pilotfrue om at barnet i magen var en gutt .

Pilotfrue har ikke blogget siden mandag. Da fortalte hun at det ikke hadde vært tegn til fødsel i løpet av helgen, og at hun skulle til jordmor for sjekk.

« Hva om de setter meg i gang i morgen? Herregud, jeg er så spent! », skrev hun.

Det var i desember i fjor at paret meldte at de var gravide – igjen. De har nemlig forsøkt mange ganger uten å lykkes. Paret har fått mye ros for å være åpne rundt den vanskelige prosessen de har hatt i forsøket med å få barn. De har forsøkt prøverørsbefruktning flere ganger, men tre svangerskap har endt i spontanaborter .

Julianne til VG+: De sa fruktbarheten min var på nivå med en eldre dame

Like før jul skulle paret i gang med sitt femte forsøk, men det rakk de aldri. Julianne ble nemlig gravid på naturlig vis.

– Vi tar det som et veldig godt tegn at det skjedde naturlig, at kroppen faktisk har villet dette på egen hånd. Det er jo en gladhistorie, et julemirakel og en solskinnshistorie – alt på en gang, sa en lykkelig Julianne til VG den gangen.

TV-seerne har i vår gjennom sesong åtte av «Bloggerne» på TV 2 kunnet følge prosessen paret har vært gjennom.

Julianne giftet seg med pilotkjæresten Ulrik i februar 2016, derav bloggnavnet «Pilotfrue».