KICKSTART: Danielle Herringtopn har med Sports Illustrated-triumfen sikret modellkarrieren fremover. Foto: Lars Niki / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Danielle Herrington kuppet årets heftigste bladforside

Publisert: 13.02.18 18:31

Danielle Herrington (24) brast i gråt da hun fikk vite at hun får figurere på forsiden av selveste Sports Illustrateds badedraktutgave.

– Jeg kan ikke tro at jeg sier dette: Jeg er årets Sports Illustrated-badedraktmodell, sier Herrington til bladet, og legger til at hun ikke kan vente med at hele verden skal få se det.

Nå er resultatet synlig for hele verden. Herrington er avbildet delvis i profil, iført en rosa bikini.

– Dette er følelsesladet for meg, og jeg vil si tusen takk til alle som har trodd på meg. Dette har jeg jobbet hardt for. Nå er jeg tilfreds, lykkelig og spent.

Å få posere på forsiden av Sports Illustrateds badedraktutgave, er noe av det største en modell kan skilte med på merittlisten. Norske Vendela Kirsebom (50) fikset biffen i 1993. Hvert år tar et stort antall modeller bilder til utgaven, og alle lever i spenning frem til beslutningen er tatt om hvem som får sitt bilde på coveret.

Herrington er den tredje fargede modellen som får pryde den prestisjetunge forsiden siden første utgave i 1964. Kun Tyra Banks (1997) og Beyoncé (2007) har gjort det før henne.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Bladet har postet et klipp på Twitter, der man kan se 24-åringen bryte ut i gledestårer over å få være årets utvalgte forsidemodell.

Den som overrekker henne nyheten, er nettopp Tyra Banks – i beste «Top Model»-dommer-stil:

Herrington har også postet forsiden på sin egen Instagram , hvor hun forteller at dette er hennes første forside noensinne.

« Jeg er mer enn målløs. Denne bladforsiden dediserer jeg til alle unge jenter der ute. Jobb på, omgi dere med bra folk som tror på dere, så vil drømmene deres bli oppfylt », skriver hun.