GOD AVSTAND: En meter alle veier – det blir god avstand mellom publikum i benkeradene på Gålå i sommer. Hovedrolleinnehaver Pål Christian Eggen, regissør Marit Moum Aune, skuespillerne Lena Kristin Ellingsen og Fridtjov Såheim er glade for å spille for publikum igjen. Foto: Jørn Pettersen/VG

Jubler for halvfull arena: − Vi er ikke bortskjemte

GÅLÅ (VG) I over ett år har de spilt for tomme hus. Nå gleder Peer Gynt-skuespillerne seg til årets forestilling. Selv med bare halvparten så mange i benkeradene som det pleier å være.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Nå har jeg i over ett år spilt med tolv i salen bare for å holde forestillingene varme, så dette blir stort. Vi er ikke bortskjemte, sier Pål Christian Eggen som er Peer Gynt også i år til VG.

– Ren luksus. skyter regissøren Marit Marit Moum Aune inn.

Hun ser stort sett bare muligheter i de begrensningene som pandemien og corona-situasjonen setter for årets Peer Gynt-forestilling.

TERNINGKAST FEM: – Den spektakulære nyoppsetningen av «Peer Gynt» ved Gålåvannet er en kunstnerisk seier for alle involverte, skrev VGs anmelder Foto: Bård Gundersen

– Det blir noen endringer i forestillingen, noe blir strammet inn og skjerpet. Riktignok kan ikke Mads Moen kaste brudebuketten ut i arenaen slik han gjorde for to år siden. Men det er en gjeng med skuespillere her som er veldig sultne nå. Det blir en fest fra time til time, sier Moum Aune og fortsetter:

– Samtidig har denne tiden gitt oss en nyttig påminnelse om at det er publikum vi er til stede for. Et publikum som vi har vært uten i nesten ett og et halvt år nå.

HURTIGTEST-TELT: Produsent Vivian Haverstadløkken utenfor teltet hvor stab, skuespillere og frivillige blir testet hver tredje dag under årets Peer Gynt. Foto: Jørn Pettersen/VG

Skuespillerne er de samme bortsett fra Lena Kristin Ellingsen som er både den grønnkledde, Ingrid – og ikke minst skal hun synge Solveigs sang.

Da VG anmeldte den i all hovedsak samme Peer Gynt forestillingen som settes opp i år for to år siden, mente VGs anmelder at den sto til terningkast fem.

– Den spektakulære nyoppsetningen av «Peer Gynt» ved Gålåvannet er en kunstnerisk seier for alle involverte, var konklusjonen.

Det er ingen liten logistikk som må til for at alle brikkene skal falle på plass for at det blir Peer Gynt på Gålå igjen i år. Alt handler i bunn og grunn om smittevern.

– Vi testet alle på første prøvedag. Skuespillere, stab, frivillige. Det er 85 til sammen. Deretter hurtigtester vi alle som er på vei inn på prøver hver tredje dag med unntak av dem som er fullvaksinerte. Det vil si rundt 40 stykker. Skrekken er å få smitte blant skuespillerne. Da må vi avlyse forestillinger, sier produsent Vivian Haverstadløkken til VG.

I fjor måtte arrangøren avlyse alle de utsolgte forestillingene på Gålå. Løsningen i år er flere, men halvfulle forestillinger – og god avstand mellom publikum. I praksis betyr det minst en meter alle veier mellom alle som sitter i benkeradene. Med en økning fra 7 til tolv forestillinger, blir det premiere allerede fredag 23. juli.

RØDE TALL: Daglig leder May Brit Støve i Peer Gynt regner ikke med overskudd i år. – Det viktigste er kontinuitet, sier hun. Foto: Jørn Pettersen/VG

– Det blir ikke overskudd av dette. Bare røde tall, men det viktigste er kontinuitet og at det blir Peer Gynt i år, sier daglig leder May Brit Støve i Peer Gynt til VG.

Hun forteller at omsetningen for Peer Gynt i 2019 lå på 26 millioner kroner. Uten Peer Gynt-forestillingen i fjor falt naturlig nok omsetningen dramatisk.

– Vi fikk heldigvis litt over to millioner kroner i corona-støtte og det var viktig for at vi skulle klare oss, sier Støve.

Arrangøren hadde lagt seg i selen for å finne best mulige erstatninger i fjor: De kunne blant annet by på helt nytt Peer Gynt-hologram. Takket være ny teknologi lover arrangøren at det skal bli mulig å oppleve Peer Gynt og Mor Åse på vannspeilet ved Gålåvatnet.