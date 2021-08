PENGER OVERALT: Logan Paul får enorme bud på sin kryptokunst. Foto: Cliff Hawkins / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Fikk mega-bud på kryptokunst - takket nei

Som om ikke en lukrativ YouTube-og boksekarriere var nok, så kan Logan Paul smile hele veien til banken når det gjelder digital kunst også.

Av Jonathan Falk

Publisert: Nå nettopp

På Twitter delte nemlig influenceren nylig at han hadde mottatt et bud på en NFT (non-fungible tokens) han sitter på, og summen skal ifølge Paul ha vært hele 700.000 dollar. Det tilsvarer i underkant av 6.2 millioner kroner.

Kunsten han sitter på er en Cryptopunk, som er et av 10.000 unike eksemplarer av piksel-kunst. Antallet er eksakt, og ingen av bildene er helt like. Teknologien bak kryptovaluta brukes her til å lage unike koder i en slik «token», som gjør dem unike og umulig å kopiere. Eieren eier dem med andre ord fullt og helt. Det er dette som kalles NFT, og det har blitt god butikk for enkelte som holder på.

I mars solgte for eksempel den digitale kunstneren Mike Winkelmann, populært kjent som Beeple, et NFT-kunstverk for hele 69 millioner dollar, omtrent 588 millioner norske kroner.

Ifølge Economic Times er dette den tredje største summen et bilde av en nålevende kunstner er solgt for.

Tidligere i uken delte også youtuberen Richard Bengtson, aka FaZe Banks, at han hadde solgt sin Cryptopunk for i overkant av 500.000 dollar.

Kunstformen har også fått klima-kritikk. I et intervju med E24 delte kryptoekspert Svein Ølnes sin bekymring tidligere i år.

– Du lager først en NFT og plasserer den på ethereum-blokkjeden. Da bruker du en god del energi. Så kommer det en budrunde, kanskje kansellering av bud og selve salget. Alt dette er transaksjoner som bruker mye energi, forklarte Ølnes.

Paul delte imidlertid dagen etter at han hadde bestemt seg for å takke nei til budet. Det er likevel ingenting som tyder på at han er i akutt pengenød. I tillegg til å være en av verdens største influenceren hanket 26-åringen inn enorme summer på showkampen han gikk mot Floyd Mayweather tidligere i sommer.