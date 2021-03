Ett halvt år har gått siden influencerens foreldre ble kastet i fengsel for skolefusk-skandalen. Kjendisparet Lori Loughlin og Mossimo Giannulli ble funnet skyldig i å forsøke å kjøpe henne og søsteren Isabella Rose inn på University of South California. De skal ha punget ut omtrent 4,4 millioner kroner for å sikre jentene skoleplass.