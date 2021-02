Lasse Matberg vant «Farmen kjendis»: − Helt spinnvilt

Lasse Matberg (35) er vinneren av «Farmen kjendis» 2021 og en splitter ny bil. Premien skal han derimot ikke beholde selv.

– Endelig kan jeg si det høyt, jeg er så lei av å lyve om det, sier Lasse Matberg til VG.

For åtte måneder siden sto han og Terje Sporsem (44) i den store finalen av «Farmen kjendis». Etter det som kan skrives inn som kanskje en av de jevneste finalene, kunne Matberg strekke hendene i været og juble for seier.

– Det er helt spinnvilt. At jeg skulle klare og navigere meg gjennom så mange tunge og fine stunder på den måten, og til slutt bli kronet som vinner, er helt absurd.

At det var Sporsem han sto mot i finalen, betydde mye.

GODE VENNER: Lasse Matberg og Terje Sporsem syntes begge det var en seier i seg selv å stå sammen i finalen.

– Det er sjeldent at jeg er med på konkurranse og ikke har vært redd for å tape. Terje er en tvers gjennom genuin mann, og det var en drømmefinale.

De to ble gode venner tidlig i oppholdet, og Sporsem gratulerer kompisen med seieren.

– Det er jo en forbanna klisjé, men jeg kunne ikke brydd meg mindre om jeg vant eller ikke. Fra bunnen av mitt hjerte unner jeg han seieren og alt godt i verden. Det var ikke et gram i kroppen min som synes det var kjipt, sier Sporsem til VG.

– Ubehagelig

På Instagram har Matberg allerede gjort seg bemerket med 690.000 følgere. Med det lange blonde håret, skjegget og den muskuløse kroppen, har han også skapt flere overskrifter i internasjonale aviser de siste årene.

I 2019 vant han italienske «Skal vi danse», og nå kan han altså titulere seg som vinneren av «Farmen kjendis».

– Jeg føler jo egentlig ikke at jeg vært den største kjendisen i Norge, mitt publikum har jeg liksom bare hatt på mobilen. Jeg har aldri gått på en rød løper eller deltatt på en kjendisfest her.

VANT: Lasse Matberg sier det er «spinnvilt» å gå til topps etter et opphold med både oppturer og nedturer.

Det ble tidvis følsomt på gården, og i den aller siste episoden tok han flere ganger til tårene. Å skulle vise seg så sårbar foran hele landet, synes han har vært skummelt.

– Jeg eier min deltagelse på Farmen, men jeg liker jo ikke å være lei meg. Så når det er fanget på film er det jo ubehagelig. Jeg legger meg selv på huggestabben, og gir øksen til det norske folket. Så er det opp til dem om de plukker meg opp eller hugger av meg hodet.

Blir rørt

Og det norske folket ser ut til å ha tatt ham godt imot.

– Du skulle ha sett de tusenvis av meldingene jeg får. Engasjementet er rørende.

Han legger ikke skjul på at han trives på TV-skjermen, og garanterer at det ikke er siste gang han blir å synes i monitor.

Men med en fulltidsjobb som offiser i Forsvaret innrømmer han at det kan være krevende og få alt til å gå rundt.

– Så langt det lar seg gjøre vil jeg kombinere kjendistilværelsen og forsvaret. Jeg trives svært godt, men hvis jeg merker at det ene går utover det andre, blir jeg spist opp fra to ender.

FORNØYD: Fra «Farmen kjendis» tar Lasse Matberg med seg venner for livet og gode minner.

– Er ikke på Tinder

Får du noe tid til romantikk innimellom alt dette da?

– Det har jo gått litt på bekostning av det da. Når jeg har hatt så mye har det vært så greit å bare ha meg selv å tenke på. Men så blir man eldre, og merker at det kanskje er plass til noen andre livet.

Er det noen som har tatt den plassen?

– Terje spøkte jo om at min Tinder-innboks kommer til å bli full nå etter det som skjedde i semifinalen, men her må jeg bare avkrefte altså – jeg er ikke på Tinder, og er heller ikke på andre datingapper, og slik situasjonen min er nå, har jeg ikke behov for det heller.

Blant alle tilbakemeldingene strømmer frierbrevene inn.

– Det er hyggelig det, men jeg må jo si at jeg setter mer pris på meldinger om at folk liker personligheten min, i forhold til det som går på utseende.

GLAD: Matberg setter pris på responsen han har fått etter «Farmen kjendis».

Fra «Farmen kjendis» tar han med seg venner for livet og gode minner.

– Det var et blodslit, men mest av alt et fantastisk eventyr. Jeg er så glad for alt det jeg har fått opplevd, sier han og legger til:

– Og alle mine besteforeldre er fra gård eller småbruk. Det å få oppleve noe av det samme de levde med, gjør liksom at brikkene faller på plass for min del.

– Skal ikke ha den selv

Som vinner av gårdsoppholdet får Matberg en splitter ny bil til en verdi av 450.000. Bilen kommer han derimot ikke til å ta i bruk selv.

– Selv om bilen ser skikkelig fresh ut skal jeg ikke ha den selv, for jeg er ambassadør for Mini Drammen. Da blir det litt umusikalsk å kjøre rundt i en Mitsubishi, så det har jeg slått fra meg.

Han har vært inne på tanken om noen i familien har bedre bruk for den.

– Den blir i hvert fall beholdt internt i familien en stund. Kanskje jeg skal arrangere en familietvekamp, så får vi se hvordan det går, ler han.