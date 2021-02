SLUTTER: Helene Olafsen og Stian Blipp tok over «Senkveld» i 2018. Nå slutter Stian Blipp. Foto: Mattis Sandblad

TV 2 bekrefter: Stian Blipp slutter i «Senkveld»

Stian Blipps tid i «Senkveld» nærmer seg slutten, opplyser TV 2 og Stian Blipp selv.

Helene Olafsen og Stian Blipp har sammen ledet «Senkveld» på TV 2 siden høsten 2018. Blipp var på det tidspunktet kjent som programleder for «Norske Talenter», «Gullruten», «Idol», «Mitt Dansecrew» og «Stian Blipp Show».

Nå nærmer det seg slutten for Stian Blipp i «Senkveld». Etter denne sesongen forlater han programmet. Det bekrefter både Blipp og TV 2 overfor VG.

– Stian Blipp skal slutte i «Senkveld». Hva som skjer til høsten er det ikke tatt noen avgjørelse på. Men Stian er en av TV 2s viktigste profiler og vi regner med at han blir å se på TV 2 i fremtiden også, sier pressesjef Jan-Petter Dahl i TV 2 til VG.

Programlederen vil forsvinne fra «Senkveld» i løpet av 2021. Hvem som tar over for ham vites ikke. Men Blipp har annet spennende i vente dette året. Til høsten, akkurat tre år etter han begynte i «Senkveld», skal han ha sitt eget soloshow. Stand-up-showet skal starte i Bergen og heter «Cirque du Blipp». Slik presenterte han nyheten på sin instagram-profil for to uker siden:

– Dette var en kjempevanskelig avgjørelse og følelse, for den gjengen som jeg jobber med, vi har blitt en liten familie på kort tid, sier Blipp til VG, og legger til:

– Så det er veldig veldig vemodig og skulle si takk og farvel til det miljøet der, og alt vi har gjort sammen, men samtidig fint, for jeg gjør noe jeg har hatt veldig lyst til å gjøre en god stund.

Samtidig gleder han seg til å begynne sitt soloshow. Det er på scenen han hører hjemme, forklarer han, likevel er det nok ikke siste gang man ser Blipp på TV-skjermen. Nå er han innstilt på å lage en god «Senkveld»-sesong.

– Jeg har bevisst inntatt en sånn posisjon hvor jeg skal gjøre alt jeg kan for å lage en helsikens deilig sesong seks. Ellers har jeg på en måte ikke blandet meg inn for mye, sier Blipp videre.

