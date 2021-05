Foto: Andrew Harnik / AP

Talkshowdronningen gir seg etter 19 sesonger

Den populære talkshowverten Ellen DeGeneres gir seg etter 19 sesonger på skjermen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det skriver Hollywood Reporter.

– Jeg trenger nye utfordringer, sier hun.

DeGeneres har ledet «The Ellen DeGeneres Show», ofte forkortet til «Ellen» i 18 sesonger. Hun er imidlertid ikke ferdig i programlederstolen med det aller første, for hun vil gjennomføre en siste og 19. sesong.

– Når du er en kreativ person trenger du konstant å bli utfordret – og til tross for hvor fantastisk dette programmet er, og hvor morsomt det er – er det bare ikke utfordrende lenger, sier programlederen.

Hun skal ha informert staben om beslutningen tirsdag, og ifølge Hollywood Reporter får hun en annen talkshowdronning - Oprah Winfrey – på besøk under «Ellen»-programmet torsdag, for å diskutere nyheten.

Påstander om usunt arbeidsmiljø

Senest forrige år hentet Warner Brothers, som produserer talkshowet, inn et eksternt selskap for å foreta en intern gransking av arbeidsmiljøet på «The Ellen DeGeneres Show».

Granskingen kom i kjølvannet av en større artikkel hos Buzzfeed der tidligere ansatte kom med påstander om usunt arbeidsmiljø med blant annet rasisme og trusler.

DeGeneres snakket ut om granskingen og påstandene om dette i fjorårets sesongåpning:

Ifølge Hollywood Reporter har tankene om en slutt på programmet, vært noe DeGeneres har vært åpen om å lenge.

I et intervju med New York Times i 2018 avslørte hun at konen, Portia de Rossi, hadde oppmuntret henne til å gi seg, mens broren og Warner Brothers gjorde det motsatte og ba henne om å fortsette.

Til slutt gikk hun med på å gjennomføre ytterligere tre sesonger, men var også tydelig på at kontrakten hun da signerte, var hennes siste.

VG oppdaterer saken.