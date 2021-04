PROGRAMLEDERE: Morten Hegseth og Sigrid Bonde Tusvik lover et langt bedre show i år. Foto: TV 2

Morten Hegseth og Sigrid Bonde Tusvik leder årets Gullruten

Morten Hegseth og Sigrid Bonde Tusvik synes fjorårets utdeling var uprofesjonell, og lover et langt bedre show i år.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Nå nettopp

Lørdag 8. mai er det klart for Gullruten, og i år som i fjor er det Morten Hegseth og Sigrid Bonde Tusvik som leder den prestisjefylte prisutdelingen.

– I år som i fjor skal en av de laveste i bransjen jobbe med en av de høyeste, sånn at det blir TV-messig vanskelig å fange oss i ruta. Men det blir litt mer glam, litt mer ballonger, litt mer glossy gulv og forhåpentligvis applausmaskin 8. mai, som gjør at denne kvelden blir en gulldryppende prisutdeling, sier Bonde Tusvik i en pressemelding.

Dette blir andre året utdelingen foregår under strenge koronarestriksjoner, og ifølge TV 2 lover de begge et mye bedre opplegg i år.

– Det skal ikke bli like uprofesjonelt som i fjor. Vi var 30 personer inne i en trang konferansesal, også var det hetebølge ute. Det var en utrolig trøkt og stressa stemning, sier Bonde Tusvik til avisen.

– Jeg hadde gledet meg veldig i fjor. Både til å lede Gullruten men også til å lede det sammen med Sigrid. Men så var det litt som å ha storshow på møterom, sier Hegseth.

I år skal prisutdelingen foregå i et større lokale på Fornebu, uten publikum. De lover likevel at det skal bli god stemning.

– Det er nesten komisk hvor viktig lineær-TV har blitt for både meg selv og andre dette året, og det å få være med å dele ut Gullruten i et år hvor tradisjonell TV har fått en oppblomstring er fryktelig stas, sier Hegseth.

Managementselskapet til Morten Hegseth er MaxSocial, som er heleid av VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.