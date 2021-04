Sofie Karlstad ble felt i Fim for tredje gang, men influenceren er ikke enig i vurderingen. Foto: Privat

Sofie Karlstad ut mot Fim: − Mistet sin hensikt

Influenceren var i utgangspunktet positiv til fagutvalget skapt for å bekjempe kroppspress. Etter tre fellelser har hun snudd.

– Jeg syntes Fim var en bra ordning. Nå kommer det endelig noen på banen som skal ta disse verstingene, tenkte jeg. Nå skal de ta dem som reklamerer for leppefillers og rumpeoperasjoner, sier influencer Sofie Karlstad.

Mandag ble hun for tredje gang felt i Fagutvalget for influencermarkedsføring (Fim). Fagutvalget startet opp i 2019. De har som mål å bekjempe kroppspress i sosiale medier.

Første gangen Karlstad ble felt, var det for reklame for proteinpulver. I innlegget skrev hun «proteinpulver slankende», som var navnet på produktet. Hun sier selv at hun utdypet at dette ikke var for å miste vekt, men beholde muskler etter trening.

– Jeg var delvis enig i min første sak. Der beklaget jeg. Det var ikke min intensjon at noen skulle slanke seg. Så jeg la meg flat, og forsøkte å rette meg deretter.

Føler seg låst

Mandag ble hun felt sammen med Protein.no for et innlegg med reklame for en «pre-workout». Det skjønte hun lite av. På bildet er hun kledd i treningsklær mens hun holder produktet.

«Ved vurderingen denne gangen, legger utvalget særlig vekt på Karlstads generelle kropps og utseendefokuserte profil på Instagram», står det i vedtaket.

Karstad endte opp med å føle seg låst. Fim gir henne inntrykk av at hun enten må hun slutte å publisere ikke-kommersielle bilder av kropp totalt, eller så må hun slutte å reklamere for en hel rekke produkter.

– De skal plutselig bestemme hva influencere kan legge ut på «fritiden» sin. Men de har tatt meg tre ganger, kontra influencere med ti ganger mer kroppsfokus. De fleste har lagt ut et eller annet bikinibilde, og kanskje noen flere enn andre. Men de har satt meg litt i buret. Nå sier de egentlig at jeg ikke kan gjøre jobben min, hvis jeg har et bikinibilde på profilen min, sier Karlstad, og legger til:

– Jeg synes virkelig de kom med gode intensjoner, men det har blitt litt borte.

Fim: – Klaget inn tre ganger

Wenche Jacobsen er sekretariatsleder i Fim. Hun forklarer at de ikke er ute etter å legge seg opp i hva Karlstad poster på fritiden.

– Hvorfor feller dere Karlstad for et innlegg der hun er «kledd»?

– Vurdering av antall følgere i unge målgrupper, hvilket produkt eller tjeneste det dreier seg om, profilens alder, billedbruk og språkbruk i kampanjen, kontekst og hvorledes den aktuelle profilen fremstår i aktuelle sosiale medier, ligger til grunn for det enkelte vedtak.

– Hvordan har det seg at hun har blitt felt tre ganger?

– Det skyldes at hun har blitt klaget inn tre ganger til Fim og at vurderingene knyttet til de ulike sakene har endt opp med fellelse.

– Hva kan Karlstad gjøre for å irettesette seg deres retningslinjer nå da?

– Karlstad bør etablere en profil i sosiale medier som er mindre kroppsfokusert enn den nåværende og deretter be om forhåndsvurdering av annonsørinnholdet som er tenkt presentert.

– Prøvd å rette meg

Karlstads andre Fim-fellelse var et bikini-innlegg med reklame for betakaroten. Hun forklarer reklamen med at det var sånn hun alltid hadde sett at det ble reklamert for betakaroten på TV, Instagram og i de største avisene.

– Endret du markedsføringen din etter det?

– Ja, jeg forsto det som at lettkledde bilder i kosttilskudd-sammenheng ikke var greit. Jeg ble bevisst på etter fellelsen, og har jeg prøvd å rette meg etter retningslinjene, sier Karlstad.

– Derfor blir det ekstra vanskelig når de nå bare feller meg på generelt grunnlag, tross at jeg har riktig bekledning og reklamerer for riktig produkt. Hva er da vitsen med Fim? Om det ikke går å følge kriteriene innen markedsføring.

Sekretariatsleder i Fim mener at Karlstad må se at vedtak ikke kun baserer seg på den enkelte post, men i sammenheng med hvordan profilen på sosiale medier ser ut totalt.

Karlstad mener derimot at Instagram-profilen på tidspunktet Protein.no-reklameinnlegget ble lagt ut ikke var kroppsfokusert.

95 prosent av klagene gjelder kvinner

Til slutt ramser Karlstad opp noen av utfordringene hun mener Fim har:

– Fim bidrar til sexisme når nesten alle de feller er kvinner. Fim tar ofte en type kropp, som fører til at den type kropp blir mindre akseptert. Kroppspositivitet er noe det jobbes hardt for og et aksept for mangfold og plass til min og din kropp, uansett hvordan den ser ut.

Jacobsen sier at Karlstad har rett i at kvinner er overrepresentert:

– Fim er helt kjønnsnøytralt. Det er imidlertid et faktum at mer enn 95 prosent av klagene som er kommet til Fim har kvinnelige rollemodeller. Fim har for øvrig også vedtak som har felt en mannlig influencer.

– Jeg synes at Fim har mistet sin hensikt, avslutter Karlstad.

Til det svarer Jacobsen:

– Fim arbeider for å hindre kroppspress og utseendemisnøye hos barn og unge voksne gjennom begrensning av influencermarkedsføring av kosttilskudd og kosmetiske inngrep etter gitte kriterier. Det vil Fim fortsette med.