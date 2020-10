SLÅR TILBAKE: Carola slår nå hardt tilbake mot eksmannen Runar Søgaard etter påstander i sistnevntes ferske bok. Foto: Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN

Carola i ordkrig med eksen

Carola Häggkvist (54) går nå til frontalangrep på eksmannen Runar Søgaard (53) i sosiale medier. «Hos han finnes bare makt, hevn og trusler», skriver hun.

Nå nettopp

Carolas innlegg på Facebook og Instagram ses i sammenheng med de siste dagers intervjuer i norsk og svensk presse med Søgaard i forbindelse med hans memoarbok, «Gud gav oss ti bud - jeg har brutt ni av dem».

I boken legger han ikke skjul på hva som skjedde da ekteskapet mellom de to ble brutt. Til VG sa han blant annet dette om hvorfor han skildrer så inngående hva som skjedde med ekteskapet:

les også Forelsket Runar Søgaard om den hemmelige kjærligheten: «Ingen har rørt meg som deg»

- Jeg kjente at jeg var tvunget til å gjøre det slik; skal man skrive en bok som handler om mitt liv, mine eventyr, mine suksesser, mine motganger og mine mislykkede handlinger må man være ærlig. Hvis ikke, blir det ikke troverdig og det kjennes ikke bra. De historiene som er utleverende om andre, er historier som jeg mener er nødvendige for at leserne skal forstå meg og mine avgjørelser, sier han.

les også Runar Søgaard gir ut bok: – Den ukjente sannheten om bruddet med Carola

Carola, som er på høstferie i Sør-Afrika med sin datter Zoe, legger ingenting i mellom når hun beskriver eksmannen.

«Men få forstår hva slags mann han er før de selv blir rammet, bedratt eller sveket. Hos han finnes bare makt, hevn og trusler», skriver hun i innlegget.

Der forteller hun også at det er «litt av en bok» hun selv - og Søgaards andre kone - kunne ha skrevet, men at det er på tide å se fremover.

les også Innrømmer å ha drept Carolas katt: – Jeg skjøt den katten

«Men vi har hatt fullt fokus på å orke og overleve og være glade mammaer til våre barn. Slippe ham. Finne friheten og gleden igjen», skriver hun.

Carolas management bekrefter i en mail til VG at de to kvinnene står sammen i dette.

– Begge som har vært gift med han, Carola og Jessica Panzar, velger ikke å ta del av hans tekster av dypt personlige årsaker, da tiden med han har gjort - og fremdeles gjør - tilrekkelig med stor skade i deres liv. De står samlet i alt rundt deres eksmann som dessuten er anklaget for flere økonomiske overtramp og har fått næringsforbud i Sverige, skriver Lotta B. Waern i eposten.

I boken er Runar Søgaard klar på at det var han som gikk fra Carola den vinterdagen i 2000, mens Carola hevder i sitt innlegg at det var hun som gjorde det slutt den 17. januar 2000 i deres felles hage i Strömma.

VG har forsøkt å få tak i Runar Søgaard lørdag formiddag, foreløpig uten å lykkes.

I VGs samtale med Runar Søgaard i forbindelse med bokslippet før helgen stilte han seg uforstående til det han mente var Carolas «kulde» i årene etter ekteskapsbruddet.

- Jeg hadde kanskje kunnet forstå det om jeg var notorisk utro eller fysisk voldelig mot henne eller begått forferdelige ting mot henne - da kunne jeg ha forstått at hun har den forakten og bitterheten mot meg. Men i og med at hun har vært så åpen om det, kjente jeg at også jeg må fortelle historien og sannheten. Jeg vil ikke at noen skal mistenke meg for å knulle rundt eller noe annet, fordi det har vært signaler og insinuasjoner dithen. Det har gjort veldig vondt, fortalte Søgaard.

«Hva mer finnes det fra hans side å komme med etter det her? Bare gammel skapmat. Vår sønn har allerede sett gjennom alt nå», avslutter Carola sitt innlegg og legger til hashtag’en #nyatider.

Publisert: 24.10.20 kl. 12:19

Mer om Carola Häggkvist