LYKKELIGERE TIDER: Megan Fox og Brian Austin Green var gift i nesten ti år. Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP

Langer ut mot eksen: − Mater narrativet om at jeg er en fraværende mor

Megan Fox (34) gikk hardt ut i kommentarfeltet da eksen Brian Austin Green (47) publiserte et bilde med deres felles sønn Journey.

Nå nettopp

Da «Beverly Hills 90210»-stjernen Brian Austin Green delte et bilde fra halloweenfeiringen sin, så eksen Megan Fox rødt.

På bildet var nemlig deres felles sønn Journey. Det falt ikke i god jord hos Fox, som kanskje er mest kjent fra «Transformers»-filmene.

– Hvorfor må Journey være på dette bildet? Det er ikke vanskelig å klippe dem ut. Eller velge bilder de ikke er i, skriver Fox under bildet.

Bildet er nå slettet og byttet ut med et bilde hvor sønnen er klippet ut. Kommentaren til Fox ble likevel plukket opp av flere amerikanske medier.

– Jeg hadde en flott halloween med dem i går, og legg merke til hvor fraværende de er fra mine sosiale medier, skriver Fox videre, ifølge Entertainment Tonight.

Selv publiserte hun bilder med venner fra sin halloween-feiring.

– Mater narrativet om at jeg er en fraværende mor

Fox skriver videre at hun vet at Green elsker barna sine, men at hun ikke forstår hvorfor han «ikke kan slutte å bruke dem til å posere på Instagram. Du er så beruset av å mate den gjennomgripende historien om at jeg er en fraværende mor, og at du er årets varige, evig dedikerte far».

Eks-paret deler tre barn.

I mai avslørte Green i sin egen podkast at Fox hadde bestemt seg for å forlate ham etter nærmere ti års ekteskap. Amerikanske medier hadde meldt om bruddrykter i en tid, og Green fortalte at de to hadde vært separert i flere måneder.

– Jeg kommer alltid til å elske henne, og hun vil alltid elske meg, sa han i podkasten.

I juli bekreftet Fox at hun hadde funnet lykken med rapperen Richard Colson Baker (30), bedre kjent under artistnavnet Machine Gun Kelly.

Publisert: 02.11.20 kl. 19:58