Brooklyn Beckham bedyrer sin evige kjærlighet

Under romantiske bilder fra badekaret bedyrer Brooklyn Beckham (21) sin kjærlighet til Nicola Peltz (25)

Eldstesønnen til David og Victoria Beckham er stormende forelsket i den amerikanske skuespilleren, og han vil at alle skal vite det.

«Gratulerer med ettårsdagen, kjæresten min. Jeg er verdens lykkeligste menneske som får ha deg ved min side», skriver han under kyssebilder på Instagram.

«Jeg kan ikke vente med å bli gammel sammen med deg og til vi skal starte familie sammen. Jeg elsker deg så høyt», skriver han etterfulgt av flere hjertesymboler.

På Instastory skryter han av kjærestens jobb.

«Jeg er så stolt av min talentfulle forlovede. Gå og se «Holidate»», sier han til sine nær 13 millioner følgere – og sikter til Peltz’ nyeste film.

– Skal ta vare på deg

Peltz er også klar i hyllesten av sin fire år yngre livsledsager. Hun har postet de samme bildene og gratulerer «sitt livs kjærlighet» med ettårsdagen for forholdet.

«Du har det vakreste hjertet jeg noensinne har kjent, og alle som er en del av ditt liv, kan fryde seg. Jeg lover at jeg alltid skal ta vare på deg. Jeg elsker deg høyere for hver dag som går», skriver 25-åringen, som har to millioner følgere på Instagram.

Oppholder seg i USA

Frieriet ble bekreftet i juli, etter et par uker med intense spekulasjoner i mediene.

«For to uker siden fridde jeg til min sjelevenn, og hun sa ja. Jeg er verdens lykkeligste mann og lover å bli den beste ektemannen og pappaen en dag», skrev Brooklyn på Instagram den gangen.

Paret har oppholdt seg i Los Angeles sammen siden i vår etter at coronapandemien satte stopper for britiske Brooklyns hjemreise til England.

Brooklyn, som er fotograf, var inntil i fjor sommer kjæreste med modellen Hana Cross (23).

