«Nate» ute av «Skal vi danse»: - Helt jævli

Det var Nathan «Nate» Kahungu som røk ut av «Skal vi danse» lørdag kveld.

Det var duket for eventyrkveld under lørdagens sending av «Skal vi danse».

Det var Nathan «Nate» Kahungu og Helene Spilling og Michael Andreassen og Ewa Trela som måtte ut i danseduell.

Duellen var rekordjevn, sa programleder Anders Hoff like etter avstemningen.

Til slutt var det Kahungu som røk ut av «Skal vi danse» lørdag kveld.

På spørsmål om hva ha som blir det verste med ikke å dra på dansetrening mandag, sa Kahungu:

– Samholdet. Det er fantastiske mennesker her. Jeg har blitt glad i hver og en av dem på forskjellige måter, og jeg kommer til å savne hver og en av dem.

Utkledd som Peter Pan danset han wienerwals sammen med dansepartner Spilling.

Alle de fire dommerne mente i forkant av avstemningen at Kahungu var den som presterte best i duellen.

Andreassen, som danset i det originale Kaptein Sabeltann-kostymet, gikk videre.

– Jeg får tårer i øynene. Tusen, tusen takk til de som har stemt for oss, sa Michael Andreassen etter at det ble klart at han gikk videre i dansekonkurransen.

