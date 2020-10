RØK UT: Nathan «Nate» Kahungu i wienervals med Helene Spilling. Foto: Thomas Andersen / TV 2

«Nate» og Helene ute av «Skal vi danse»: – Helt jævlig

Det var Nathan «Nate» Kahungu som røk ut av «Skal vi danse» lørdag kveld.

Lørdag kveld var duket for eventyrkveld på «Skal vi danse».

Det var Nathan «Nate» Kahungu (23) og Michael Andreassen (48) som måtte ut i danseduell.

Duellen var rekordjevn, sa programleder Anders Hoff like etter avstemningen.

Til slutt var det Kahungu og dansepartneren Helene Spilling (22) som røk ut av konkurransen.

Like etter sending sier Kahungu til VG at det hele kom som et sjokk.

– Jeg vet ikke om det å lov å si at jeg er overrasket, men det var ikke forventet hverken i form av at jeg skulle ryke eller havne i duell, sier han.

Kahungu legger til at han synes Andreassen gjorde en veldig bra opptreden.

– Det er utrolig kjibt å ha denne følelsen, vi prøvde vårt beste. Jeg er mest skuffet over at jeg ikke var bra nok for Helene, sier han.

En tårekvalt Spilling sier det er trist å være ute av konkurransen.

– Nate har et skikkelig bra potensial, og det har vært så gøy, sier Spilling.

På spørsmål om hvordan det føles å ryke ut, svarer hun:

– Helt jævli.

På spørsmål om hva ha som blir det verste med ikke å dra på dansetrening mandag, sa Kahungu:

– Samholdet. Det er fantastiske mennesker her. Jeg har blitt glad i hver og en av dem på forskjellige måter, og jeg kommer til å savne hver og en av dem.

Utkledd som Peter Pan danset han wienervals sammen med dansepartner Spilling.

Alle de fire dommerne mente i forkant av avstemningen at Kahungu var den som presterte best i duellen.

Andreassen, som danset i det originale Kaptein Sabeltann-kostymet, gikk videre.

– Jeg får tårer i øynene. Tusen, tusen takk til de som har stemt for oss, sa Michael Andreassen etter at det ble klart at han gikk videre i dansekonkurransen.

