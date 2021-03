SLUTTER: I 12 år har Thea Olsen jobbet i TV 2. Nå skal hun forbrukerøkonom. Foto: Daniel Tengs/Tengsphoto

Thea Olsen slutter i TV 2

Programlederen forlater TV 2 til fordel for Danske Bank.

Av Maria Støre

Men det er en stund siden vi har sett Thea Olsen på skjermen. Hun var «Best av de beste»-programleder og sportsanker i TV 2, men i 2016 ga hun seg.

Da var det dags for mer tid med familien. Nå er Olsen trebarnsmor.

Siden 2016 har hun vært i TV 2s markedsavdeling. Nå skal hun forlate kanalen til fordel for Danske Bank.

– Jeg kunne rett og slett ikke si nei til denne muligheten. Forbrukerøkonom i Danske Bank er en superspennende rolle å hoppe inn i, og jeg gleder meg stort, sier Olsen, og legger til:

– Og så har jeg jo vært 12 år i TV 2, så tiden var moden for forandring. Jeg føler jeg er født i NRK, vokst opp i TV 2, og at tiden nå var inne for å flytte hjemmefra.

Nå er det forbrukerøkonom hun skal bli, og det tror hun er midt i blinken.

– Så min jobb blir å formidle all den solide, økonomiske kompetansen Danske Bank besitter på en enkel og lettfattelig måte ut til folket. Jeg har et genuint ønske om at folk skal få en bedre forståelse av deres privatøkonomi, og at enkle, økonomiske grep faktisk kan gjøre livet bedre.

– Er du ferdig i rollen som journalist og på skjerm?

– Jeg håper og tror jeg til stadighet vil dukke opp på skjerm hjemme i stuene til folk, men da er det som forbrukerøkonom for Danske Bank, og forhåpentligvis med gode råd og tips, sier Olsen.

–Hvordan har de siste årene av skjermen vært? Har du savnet programlederrollen?

– Jeg er veldig takknemlig for alle mulighetene og rollene TV 2 ga meg, og samarbeidet med de fantastiske menneskene som jobber der. Nå ser jeg frem til å ta med den gode erfaringen fra mediebransjen videre inn i ny rolle hos Danske Bank.