ROTETE PROSESS: – Jeg leste rett og slett ikke brevet som fulgte oppropet godt nok. Derfor har dette har blitt en noe rotete prosess fra vår side, sier styreleder Hilde Lyng i Oversetterforeningen. Foto: Oversetterforeningen

Trekker støtte til omstridt opprop: − Svært uklart kommunisert

I motsetning til Forfatterforeningen, trekker nå Oversetterforeningen sin støtte til oppropet i forbindelse med Ytringsfrihetskommisjonen.

Av Jørn Pettersen

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det bekrefter styreleder i Norsk Oversetterforening, Hilde Lyng overfor VG.

– Jeg leste rett og slett ikke brevet som fulgte oppropet godt nok. Derfor har dette har blitt en noe rotete prosess fra vår side, sier Lyng.

Forfatteren Erik Fosnes Hansen har engasjert seg sterkt i denne saken. Mandag krevde han både på Facebook og i en rekke medier, deriblant VG at Forfatterforeningen trekker støtten til oppropet. Forfatterforeningen tok selvkritikk, men vil ikke trekke støtten til oppropet. Mandag ble det også kjent at Roy Jacobsen meldte seg ut av forfatterforening på grunn av det samme oppropet.

– Det er renhårig av Oversetterforeningen å trekke sin støtte. Det burde Forfatterforeningen også gjøre, sier Erik Fosnes Hansen til VG tirsdag.

Bakgrunnen er at Ytringsfrihetskommisjonen i slutten av juni inviterte mannen bak den omdiskuterte Facebook-profilen Sløseriombudsmannen på kommisjonens innspillsmøte for kunstnere. Blant dem som reagerte var kommisjonsmedlem Begard Reza, som valgte å trekke seg i protest mot Sløseriombudsmannens deltagelse på innspillsmøtet.

Også forbundet Norske Dansekunstnere var sterkt imot Sløseriombudsmannens deltagelse. De skrev derfor et innspillsbrev til Ytringsfrihetskommisjonen og Kulturdepartementet, hvor forbundet uttrykte bekymring over kommisjonens arbeid. 15 kunstnerorganisasjoner støttet oppropet, deriblant den norske Forfatterforeningen.

Hilde Lyng forteller at da oppropet ble sendt ut til undertegning blant organisasjonene var det med en negativ opsjon, altså at man aktivt måtte ta avstand.

– Dette var svært uklart kommunisert. Men jeg tar naturligvis på min kappe at jeg ikke oppfattet det og ved å velge å ikke svare i den tro at det var et uttrykk for ikke-støtte, i realiteten ga min og Norsk Oversetterforenings tilslutning, opplyser Lyng i en uttalelse fra foreningens styre.

Hun understreker at det har vist seg å være svært uheldig.

– Det beklager jeg på det sterkeste.

Styret i Oversetterforeningen behandlet saken mandag kveld og besluttet da å trekke støtten til oppropet.

– Vi støtter naturligvis Norske Dansekunstneres arbeid mot trakassering av kunstnere, men kan ikke stå inne for kritikken av Ytringsfrihetskommisjonen. Det er jo snakk om å sette forskjellige grupper og menneskers ytringsfrihet opp mot hverandre. Mitt inntrykk har for øvrig aldri vært at Norske Dansekunstnere ønsker å kneble noen, sier Hilde Lyng.

SVÆRT UHELDIG: – Det er svært uheldig at debatten har skiftet mot å handle om scenenekt og boikott. Kunstnerorganisasjonene er mot sensurering av kritiske røster, og ingen av kunstnerorganisasjonene støtter scenenekt eller boikott, sier Kristine Karåla Øren – forbundsleder og styrets leder i Norske Dansekunstnere. Foto: Privat

– Jeg må bare beklaget at Hilde Lyng ikke opplevde e-posten klart nok formulert, det tar jeg ansvar for, skriver Kristine Karåla Øren – forbundsleder og styrets leder i Norske Dansekunstnere i en e-post til VG.

Hun synes det er at er svært synd at det stilles spørsmål ved kunstnerorganisasjonenes intensjoner.

– Vi stiller oss alle bak ytringsfriheten, og vil på ingen måte innskrenke denne, fremholder Kristine Karåla Øren og hun skriver videre:

– Støttebrevet kunstnerorganisasjonene skrev under på er en solidarisk støtte til Norske Dansekunstnere og dansekunstnere sin erfaring og opplevelser av hets og trakassering. Vi synes derfor det er svært uheldig at debatten har skiftet mot å handle om scenenekt og boikott. Kunstnerorganisasjonene er mot sensurering av kritiske røster, og ingen av kunstnerorganisasjonene støtter scenenekt eller boikott. Organisasjonene har vist sin solidaritet med utsatte kunstnere, for å styrke og utvide ytringsrommet.