SoMe-KJENDIS: Anna Rasmussen, her under et intervju med VG for et par år siden. Foto: LINE MØLLER, VG

Anna Rasmussen røper kjønnet til babyen

Influencer Anna Rasmussen (24) er seks måneder på vei med barn nummer fire og klar for å fortelle «hemmeligheten».

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Anna Rasmussen venter en gutt. Det melder hun på Instagram.

«Vi venter enda en liten gutt i flokken, noe som passer meg helt utmerket da gutte-mamma rollen kommer mer naturlig for meg!», skriver hun.

«Jeg er så heldig å ha fått oppleve å få begge kjønn, og kunne aldri vært foruten den fantastiske gjengen min! Barna er så klare for å få enda en liten lillebror i mai», lyder det videre.

Hemmelig navn

På spørsmål fra VG om hvorfor hun har ventet såpass lenge med å fortelle, svarer Rasmussen at det er viktig å holde noe for seg selv.

– Man vet så lite og kjenner ikke personen i magen, men vi velger nå å dele det fordi vi har funnet et navn, som igjen gjør at vi fortsatt vet én liten ting om den lille babyen vår før alle andre.

Hva barnet skal hete, får altså ikke offentligheten vite riktig ennå.

Tøft svangerskap

Alle som følger Rasmussen på Instagram har fått med seg at 24-åringen har et krevende svangerskap denne gangen.

– Jeg har vel ikke visst hvor fine svangerskapene har vært tidligere, før jeg fikk oppleve noe helt annet. Det handler nok også om at hverdagen nå går ut på å være mamma til tre barn, noe som er utfordrende nok i seg selv, om man ikke skal være i dårlig form samtidig.

LITEN KUL: Barnet i magen er ventet til våren. Foto: PRIVAT

Denne uken meldte Rasmussen på Instastory at det ikke kommer til å bli mer familieforøkelse etter barn nummer fire.

– Hvorfor er du så skråsikker?

– Kanskje mest fordi jeg er midt oppe i det nå, og ikke ønsker å gå gjennom et nytt svangerskap igjen. Jeg elsker å være mamma, men nå har jeg allerede flere barn enn gjennomsnittet. Ett sted må grensen gå for meg også, sier hun til VG.

PAR: Anna Rasmussen og Jan Lossius i 2016, da forholdet var ferskt. Foto: Trond Solberg, VG

– Hele mitt unge liv har gått ut på å være småbarnsmamma. Nå ser jeg fremover og gleder meg over at barna blir større og kan være med på mer sammen med oss.

Rasmussen og barnefaren Jan Lossius (27) har vært sammen siden desember 2015 og giftet seg i 2018. De to har fra før fire år gamle Lucas sammen, mens Rasmussen har datteren Michelle (9) og sønnen William (6) fra tidligere forhold.

Nesten 20 kilo ned

Rasmussen tok av hele 19 kilo i sommer, noe hun har fått mye oppmerksomhet for fra følgerne. Hun forteller til VG at det var viktig med endring etter to år med vektøkning.

– Jeg hadde tross alt gått opp disse kiloene før jeg valgte å ta grep for å ta dem av igjen. Jeg hadde lenge ønsket å bli gravid, og hadde en tanke om at kiloene jo skal av etter et svangerskap uansett.

Før hun i fjor høst endelig kunne melde at barn nummer fire er underveis, innviet 24-åringen følgerskaren i fortvilelsen over fire spontanaborter.

– Etter at jeg mistet flere ganger på rad, endret jeg kostholdet mitt. Jeg bestemte å bli ordentlig sunn samtidig som jeg forsøkte å bli gravid.

Hun forstår at andre er opptatt av vekttapet.

– Når det er snakk om så mange kilo, er det ikke mulig ikke å legge merke til det, og da skjønner jeg at folk spør. Kanskje spesielt siden jeg ikke har kommentert det selv før nå.

Rasmussen var bare 14 da hun ble gravid første gang. Hun hadde fødselsangst, og babyen ble forløst ved planlagt keisersnitt.

– Forhåpentligvis slipper jeg å oppleve et nytt keisersnitt igjen. Fødsel nummer to ble derfor min første «ordentlige». Den ble satt i gang ti dager over termin og var slik jeg fryktet en fødsel ville være.

Derfor engstet hun seg før nummer tre.

– Men det viste seg å bli en drømmefødsel, så jeg håper på en sånn igjen.

I september i fjor bestemte Rasmussen å legge ned bloggen.

– Jeg kan savne bloggen til tider, spesielt nå med tanke på babyoppdateringer. Likevel skal jeg ikke legge skjul på at det føles helt fantastisk ikke å føle på det store presset som har ligget over meg i ti år om alltid å måtte levere nytt innhold.