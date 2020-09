VANT STUDENT-OSCAR: Regissør Maren Klakegg sammen med produsent Simon Samdal. Foto: Guro Sommer

Norske Maren vant student-Oscar: – Dette er helt sykt!

Det ble natt til onsdag klart at norske Maren Klakegg stikker av med seieren for beste internasjonale dokumentar i Student Academy Awards.



Det melder Oscar-akademiet i en pressemelding.

Klakeggs dokumentarfilm «Dear Father …», eller «Kjære far ...» på norsk, ble laget for Westerdals institutt for film og medier ved Høyskolen Kristiania, og konkurrerte mot to filmer fra henholdsvis Storbritannia og Bulgaria.

Selve prisutdelingen vil ifølge Deadline foregå virtuelt 21. oktober.

– Dette er helt sykt! Jeg har vært våken hele natten for å se på Oscar-utdelingen i alle år, så det å nå ha vunnet student-Oscar, det er utrolig, skriver Klakegg i en e-post til VG natt til onsdag, og legger til at det nok vil ta noen dager før nyheten synker inn.

Filmen, som er er produsert av Simon Samdal, vant tidligere i år Amanduspisen for beste dokumentar, skriver Rushprint. Den har også blitt kortlistet til BAFTAs internasjonale studentfilmkonkurranse.

Bilde fra innspillingen av «Kjære far ...» Foto: Simon Samdal

Dokumentaren «Kjære far ...» forteller historien om livet til Beate, som ble seksuelt misbrukt av faren sin fra ung alder.

– Dette er hennes historie om kampen om å ta tilbake makten over eget liv, sier Klakegg, og forteller at hun ble kjent med historien til Beate gjennom en kollega, som er Beates datter.

Med seg på laget fikk hun Simon Samdal som produsent og Martine Argentina Hasvold på klipp.

– Det har vært en tung prosess for både oss i crewet og Beate. Jeg er så takknemlig for at hun har valgt å dele den vondeste delen av livet sitt med oss, og at hun sitter igjen med følelsen av at hennes historie kan hjelpe andre. Hun er den tøffeste og sterkeste dama jeg kjenner!

Publisert: 16.09.20 kl. 04:19 Oppdatert: 16.09.20 kl. 04:30

