KRITISK: Abubakar Hussain. Foto: Krister Sørbø

Abubakar Hussain i strupen på Sylvi Listhaugs Facebook-følgere: − Får sjokk

Komikeren til angrep etter at Fremskrittspartiets nestleder postet sak om krav til norskkunnskap i helsevesenet.

Av Thomas Talseth

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det har gått varmt for seg på Listhaugs Facebook-side etter at hun onsdag postet link til NRK-saken «Frp vil ha nasjonale krav til norskkunnskap i helsevesenet», hvor hun selv figurerer.

Komiker og NRK-programleder Abubakar Hussain (33) bestemte seg for å gi Listhaugs følgere og kommentatorer det han mener er svar med samme mynt.

«Burde ikke du ha nasjonale krav til norskkunnskap i kommentarfeltet ditt? Fordi jeg får sjokk av norsken til sekten din, Listhaug», skrev Hussain – og satte fyr på en allerede opphetet debatt.

– Jeg er ikke så veldig glad i retorikken følgerne og tilhengerne hennes bruker, sier Hussain til VG.

– Det er «de, dem, muslimer ditten datten» konstant. De bruker ikke veldig fint språk. Så jeg bestemte meg for å bruke retorikken deres mot dem.

Foto: skjermdump fra Facebook

Hussain sier han er enig med Listhaug i at alle i helsevesenet må kunne norsk – men påpeker også at slike krav foreligger allerede.

– Jeg har aldri møtt en innvandrer som jobber på helsestasjon eller sykehus, som ikke kan snakke norsk.

Listhaug: – Verken konstruktivt eller morsomt

VG har vært i kontakt med Fremskrittspartiets kommunikasjonssjef, Kjetil Løset, og bedt om kommentar fra Sylvi Listhaug til Hussains utsagn i denne saken.

STILLER SPRÅK-KRAV: Sylvi Listhaug. Foto: Hallgeir Vågenes

Ifølge Løset er Listhaug opptatt med andre forpliktelser torsdag. Hun gir imidlertid følgende kommentar på epost:

«Abu er komiker til vanlig, men dette debattnivået er verken konstruktivt eller morsomt. Vi er opptatt av at folk skal bli møtt i helsevesenet av folk som forstår norsk. Å snakke godt norsk er avgjørende for pasientsikkerheten. Vi kan ikke akseptere at vi stiller krav til de som jobber i barnehagen, krav til skolene, men at det i eldreomsorgen skal være fritt fram for folk uten god nok norskkunnskap.»

Foto: skjermdump fra Facebook

Komiker Hussain har fått hauger av tomler opp – og det stikk motsatte, på de mange kommentarene han har postet i tråden under Listhaugs innlegg.

«Thaikoner»

Han medgir at «trolleren» i ham ble engasjert. Blant annet refererer han til meningsmotstandere i tråden som «tilbakestående», og påpeker at flere av dem har koner fra Thailand – «thaikoner», som han skriver.

– Jeg mener ikke at alle som har thaikoner er rasister eller slemme. Men hvordan kan du hate muslimer og brune mennesker, men være sammen med thaidamer? Å hate mennesker som ikke ser ut som deg, men dra ned til Thailand og få deg kone, liksom?

Foto: skjermdump fra Facebook

Hussain refererer til mange av sine utsagn som «en dum greie» – men understreker at han står for den innledende kommentaren gjengitt øverst i denne saken.

– I går følte jeg for det. Men jeg kommer ikke til å gjøre det hver dag, ler han.

– Jeg var litt drøy på noen av tingene, jeg sa en del ting som ikke er «kosher». Men når jeg får så mye rasistdritt på at jeg skriver én ting som egentlig var en vits ... selvfølgelig, jeg prøvde å skape en reaksjon, men det eneste de sier til meg er at jeg må «vise respekt». Hva er greia med at alle Frp’ere vil ha respekt fra alle, men ikke kan gi? Hvorfor må jeg vise respekt, mens du bare pisser på meg mens du sier at jeg må vise respekt?

33-åringen gjør det klart at han er lite glad i «Frp-retorikk» generelt.

– Jeg er ikke så glad i at de alltid må dra inn utlendinger på en måte som får oss til å se verre ut enn vi er.

Foto: skjermdump fra Facebook

VG spør Hussain om han ikke synes han selv sparker nedover når han angriper menigmann-kommentatorer på Facebook for dårlig språk.

– Kanskje det, jeg skal ærlig innrømme det. Men det er også slik jeg oppfatter dem, de sparker nedover konstant.

Han mener at Listhaugs Facebook-statuser i senere tid er «nedverdigende for folk som oss».

– Jeg vet det er valg snart, men er vi ikke ferdig med dette snart? Må man bruke slike ord og uttrykk mot folk som har det jævlig fra før av? Jeg er litt lei av å være snill mot alle som er frekke hele tiden. For meg var det gøy å bruke retorikken deres mot dem.

Foto: skjermdump fra Facebook

Han understreker at hovedproblemet i denne saken ikke var Listhaug selv, men kommentarfeltet hennes.

– Folk er jo direkte megarasister der.

– Avler rasister

Hussain mener imidlertid at Listhaug har et ansvar for hva som blir stående på veggen hennes.

– Jeg liker ikke at hun ikke tar tak i det. Hvis folk hadde kommentert slik på veggen min ville jeg tatt tak i det med en gang.

Foto: skjermdump fra Facebook

Hussain synes selv han brukte «kjipe» triks på Listhaugs vegg.

– Jeg følte det ble litt slemt etter hvert, medgir han.

Han gjør det samtidig klart at han har et stort problem med Fremskrittspartiet generelt – og fremfor alt partiets retorikk i innvandrersaker.

– Jeg kan ikke si sikkert at de er rasister, men retorikken deres avler rasister.

Kartlegging og krav

VG har forelagt samtlige av Hussains utsagn i denne saken for Fremskrittspartiets kommunikasjonssjef, Kjetil Løset, og bedt om kommentar til dem fra Sylvi Listhaug.

Fra Løset har VG fått epost hvor Listhaug ikke adresserer Hussains uttalelser, men hvor hun uttaler dette om helsevesenet:

«Vi ønsker en kartlegging av ansatte, om de kan godt nok norsk. Hvis ikke må de få opplæring, og så må det munne ut i en test der de må bestå noen krav for å kunne jobbe i disse tjenestene.»

Hun mener det er et faktum at det er store språkproblemer i helsevesenet:

«En undersøkelse blant sykepleiere om språkproblemer, utført av Sykepleierforbundet i 2015, hadde mange urovekkende funn. Hele 90 prosent av sykepleierne svarte at det var språkproblemer i helsevesenet, og 15 prosent av sykepleierne mente at språkproblemer på deres arbeidsplass hadde ført til fare for liv og helse», melder Fremskrittspartiets førstenestleder.