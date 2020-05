STOLT: Ruben tror pappaen hans hadde vært solt av ham for å ha vunnet årets låt 2019. Foto: Guro Sommer Værland

Spellemannprisen: Ruben vant årets låt: – Tror pappa hadde vært stolt

Ruben vant sin første Spellemannpris lørdag kveld. Sangen «Lay by me» handler om Rubens døde pappa.

– Det er det som er så fint. Historien bak sangen er ganske fin. Den er bittersøt da, men at det er den låten som får årets låt – det er stort, sier Ruben Markussen (25) til VG.

«Lay by me» av Ruben ble kåret til «Årets låt» av folket og juryen under Spellemannutdelingen. Det er den sangen Ruben har jobbet absolutt mest med og som betyr absolutt mest for ham. Den har blitt strømmet nesten 64 millioner ganger på Spotify.

Låten handler om faren hans, Trond Markussen, som døde av kreft i 2018.

Bakgrunn: Ruben og pappaen fant tilbake til hverandre da kreften rammet

– Jeg tror pappa hadde blitt veldig stolt, sier Ruben til VG.

I tillegg forteller han at moren begynte å gråte da hun hørte nyheten om at sønnen hadde vunnet sin første Spellemannpris.

Sjokkert

Prisen ble delt ut av Christine Dancke på NRK 1 lørdag kveld. Ruben trodde han bare skulle bli intervjuet som nominert om låten.

– Det er helt sykt. Jeg ble så satt ut da jeg fikk vite det. Jeg trodde alle artistene satt med facetime og skulle snakke om låtene sine, for det var det de sa til meg, men så kom sjokket, forteller Ruben.

Ruben var også nominert i kategorien popartist, men den prisen gikk til Sigrid.

Sigrid vant to Spellemannpriser: Sigrid Solbakk Raabe er Årets Spellemann

De nominerte i kategorien var blant annet Isah & Dutty Dior med sangen «Hallo», Sigrid med «Don’t Feel Like Crying» og Kygo feat. Store P og Lars Vaular med «Kem kan eg ringe».

– Det er det som er så sykt, fordi du har disse store artistene med fantastiske låter. Jeg skjønner ikke hvordan det går an. Jeg hadde ikke trua.

– Jeg synes det er så rart at jeg vant og ikke en av dem. Lille meg fra Bjarkøy skal stikke av med en sånn pris?

Mer musikk

I kveld skal det feires. På grunn av coronasituasjonen, blir ikke feiringen hva den kunne vært, men Ruben er strålende fornøyd med et par glass vin sammen med kjæresten i Fredrikstad.

– Jeg er hos familien til typen min, og har vært her en måneds tid. Fredrikstad, det her jeg bruker coronatiden min, forteller Ruben.

– Det er så vakkert her, og familien til typen er så god. Det er som å henge med mange gode venner.

Selv takler Ruben dagens situasjon relativt greit. Det er trøst i at han fikk prisen årets låt og at han har anledning til å lage mange nye låter. Hans neste sang slippes fredag 8. mai og heter «Burn Down This Room».

– Det er jo kjipt å ikke kunne spille live. Den uken alle de strenge tiltakene kom, skulle jeg ha fire konserter. Og i sommer skulle jeg opptre på over tjue festivaler, men det er jo bra at man tar situasjonen på alvor.

Vinnere Spellemann 2019 Vinnere Spellemann 2019 Årets Spellemann - Sigrid

Barnemusikk - Maria Solheim og Silje Sirnes Winje

Country - Jørund Vålandsmyr & Menigheten

Elektronika - André Bratten

Folkemusikk/Tradisjonsmusikk - Morgonrode

Hedersprisen - Oslo-Filharmonien

Indie/Alternativ - Konradsen

Jazz - Mats Eilertsen

Klassisk - Oslo Filharmoniske Orkester

Metal - Gaahls WYRD

Popartist - Sigrid

Popgruppe - Seeb

TrioKlassisk - Oslo Filharmoniske Orkester

Rock - brenn.

Samtid - Øyvind Torvund/BIT 20 Ensemble, Trond Matsen, Kjetil Møster og Jørgen Træen

TONOs Komponistpris - Helge Iberg

Urban - Isah

Viser - Frida Ånnevik

Åpen Klasse - Erlend Apneseth Trio & Frode Haltli

Årets Album - Karpe

Årets Gjennombrudd og Gramostipend - Isah

Årets Låt - Ruben med «Lay by me»

Årets Låtskriver - Lars Reiersen (Larsiveli)

Årets Musikkvideo - Anna of the North (Noah Lee)

Årets Produsent - Martin Sjølie

Årets Tekstforfatter - Signe Marie Rustad Vis mer

Publisert: 02.05.20 kl. 23:08 Oppdatert: 02.05.20 kl. 23:28

